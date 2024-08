Acefast Cube: Neue 3-in-1-Ladestation lädt das iPhone mit 15 Watt auf

Über die praktischen Zubehör-Produkte des Herstellers Acefast haben wir in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Neben In-Ear-Kopfhörern bietet Acefast vor allem Ladezubehör wie Netzteile, Kabel und Ladestationen an. Mit dem Acefast Cube gibt es nun eine neue 3-in-1-Ladestation, die gleichzeitig das iPhone, AirPods und die Apple Watch kabellos laden kann.

Designtechnisch erinnert der Acefast Cube an die bekannte Würfel-Ladestation von Anker (Amazon-Link), die wir bei uns im Blog auch bereits vorgestellt haben. Preislich unterscheiden sich die beiden Produkte aber stark: Während für Ankers Modell derzeit knapp 119 Euro fällig werden, sind es bei Acefast lediglich 35,99 Euro. Zum Marktstart kostete die Anker-Ladestation sogar 160 Euro.

Kein Netzteil im Lieferumfang dabei

Der deutliche Preisunterschied macht sich allerdings auch bei der Verarbeitung und dem mitgeliefertem Zubehör bemerkbar: Bekommt man bei der Anker-Ladestation noch ein USB-C-auf-USB-A-Kabel sowie ein 30W-Netzteil inklusive mehrerer Adapter, liefert Acefast „nur“ ein etwa ein Meter langes USB-C-auf-USB-A-Kabel mit. Dem Kaufpreis angemessen ist auch die Materialqualität des Acefast Cubes, bei der man das hauptsächlich verwendete Material Kunststoff deutlicher merkt als bei der Anker-Konkurrenz.

Nichtsdestotrotz liefert der Acefast Cube sehr gute Lade-Spezifikationen: Ein kompatibles iPhone wird magnetisch mit Qi2 mit bis zu 15 Watt aufgeladen, was das Gerät beim Auflegen auf das Ladepad auch mit der entsprechenden Lade-Animation quittiert. Eine Apple Watch lässt sich, je nach Generation, mit bis zu 5 Watt laden, die AirPods können mit bis zu 3 Watt aufgeladen werden.

Apple Watch-Ladepuck wird magnetisch verstaut

Im geschlossenen bzw. zusammengeklappten Zustand misst der Ladewürfel nur 6,5 x 6,9 x 6,0 cm und wiegt 248 Gramm, inklusive des separaten Apple Watch-Ladepucks, der praktischerweise magnetisch in der Unterseite verstaut werden kann. Damit ist die 3-in-1-Ladestation eine hervorragende Lösung, wenn es um eine Nutzung auf Reisen oder auf dem Schreibtisch im Büro geht, wenn nicht allzu viel Platz vorhanden ist.

Ebenfalls praktisch: Das aufklappbare Qi2-Ladepad für das iPhone kann um bis zu 60 Grad für eine flexible Nutzung im Hoch- und Querformat geneigt werden. Damit eignet sich das Gerät auch zum Ansehen von Videos oder für Videoanrufe, während es geladen wird. Das kabellose Ladegerät ist zudem FCC-zertifiziert und verwendet intelligente Schutztechnologien, darunter eine Temperaturkontrolle, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz und Überstromschutz, um sicherzustellen, dass die aufgelegten Geräte sicher und schnell geladen werden.

Kleine Mankos: LED-Licht und starrer Apple Watch-Ladepuck

Zwei kleine Mankos sind mir bei den ersten Tests des Acefast Cubes direkt aufgefallen, die nicht für alle Nutzer und Nutzerinnen ein Problem darstellen dürften, aber durchaus erwähnt werden sollten. Zum einen wird der Apple Watch-Ladepuck per USB-C-Port an der Seite des Würfels eingesteckt, um so die Smartwatch aufladen zu können. Zwar ist der separate Ladepuck insofern praktisch, als dass er so auch mit anderen Geräten, beispielsweise an einem MacBook, verwendet werden kann. Durch die Befestigung an der Seite des Würfels besteht aber nicht die Möglichkeit, den Winkel des Pucks selbst zu bestimmen. Wer also gerne in der Nacht einen Blick auf die Apple Watch werfen möchte, bekommt diese Möglichkeit leider nicht geboten. A propos Nacht: Ist die Ladestation mit dem Stromnetz verbunden, leuchtet an der Front eine blaue LED auf. Dies könnte empfindliche Personen stören, wenn der Würfel auf dem Nachttisch verwendet wird.

Davon abgesehen bietet die neue Acefast Cube 3-in-1 Ladestation für Besitzer und Besitzerinnen mehrerer Apple-Geräte und -Zubehör eine praktische und äußerst günstige Lösung des gleichzeitigen Aufladens. Die Ladestation kann ab sofort bei Amazon zum kleinen Preis von 35,99 Euro inklusive einer optionalen Prime-Versandoption bestellt werden.

