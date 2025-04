Satechi OnTheGo: Zwei neue Reiseladegeräte mit Qi2 starten

Ich mache mich heute Mittag auf den Weg nach Hamburg. Für eine Nacht im Hotel habe ich bis vor einiger Zeit immer meine Mophie Reiseladestation mitgenommen, bis diese nach etlichen Jahren ihren Geist aufgegeben hat. Für einen festen Nachfolger konnte ich mich bisher nicht entscheiden, zuletzt habe ich einfach die Anker MagGo Powerbank mit Apple Watch Puck verwendet. Darauf wird es wohl auch heute hinaus laufen.

Ein interessanter neuer Kandidat stammt von Satechi. Bereits auf der CES hat der Hersteller zwei neue Reiseladegeräte vorgestellt, diese sind ab sofort auf Amazon.de erhältlich und werden voraussichtlich im Mai ausgeliefert. Es gibt einen 2-in-1 Charger für das iPhone und die Apple Watch und eine 3-in-1 Lösung, die zusätzlich eine Ladefläche für die AirPods bietet. Die Preise starten bei 89,99 Euro (Amazon-Link).

Satechi verzichtet auf Netzteile im Lieferumfang

Beide Varianten lassen sich einfach zusammenfalten und werden mit einem kleinen Beutel geliefert, was ich immer ziemlich praktisch finde. So muss man vor einem Trip nur den Beutel aus der Schublade nehmen und hat immer alles dabei, was man benötigt. Selbst beisteuern muss man allerdings ein USB-C-Netzteil mit der benötigten Leistung, hier sollten es mindestens 30 Watt für die 2-in-1 Lösung und 36 Watt für das größere Modell sein.

Faltbares und reisefreundliches Design: Seine schlanke, runde Form passt problemlos in jede Tasche oder ins Handgepäck und macht es zum perfekten Accessoire, um überall Energie zu tanken.

Neueste Qi2-Technologie: Dank der kabellosen OntheGo-Ladegeräte lädt das iPhone mit bis zu 15 Watt Leistung. 5 Watt Fast Charging auch für die Apple Watch.

Nachhaltige Konstruktion: Gefertigt aus veganem Leder, einer umweltfreundlichen Alternative zu herkömmlichem Leder.

Für meine kleine Reise in dieser Woche kommen die Satechi-Ladegeräte leider zu spät. Ich bin mir aber sicher, dass ich zumindest eines der beiden Modelle demnächst noch selbst ausprobieren werde, um euch mit weiteren Eindrücken zu versorgen.