Zählerstände: Manuell ablesen und digital verwalten

Wann habt ihr eigentlich zum letzten Mal eure Zähler abgelesen? Ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganze Weile her ist, auch ich habe das bisher nur einmal im Jahr gemacht – immer dann, wenn ich vom Anbieter darauf hingewiesen werde. Das ist natürlich im Fall von Unregelmäßigkeiten recht ungünstig, da man dann davon so gut wie nichts mitbekommt.

Für ein wenig Ordnung soll Zählerstände (App Store-Link) von Moritz Leinpinsel sorgen. Die kostenlos verfügbare Anwendung für iPhone und iPad wurde bereits mehr als 230.000 Mal aus dem App Store geladen und hilft euch dabei, die verschiedenen Zählerstände im Haus oder der Wohnung zu erfassen und digital zu sammeln.

So hat man nicht nur alle wichtigen Daten an einem Ort, sondern kann dank der digitalen Auswertungen auch einfach erkennen, wenn es zu Unregelmäßigkeiten oder starken Abweichungen kommt. Je länger und je mehr Daten man sammelt, desto besser wird natürlich die Darstellung in der Zählerstände-App.

Kalter Winter oder verregneter Sommer? Zählerstände merkt sich Wetterdaten

Und die hat noch einige besondere Extras auf Lager. Unter anderem liefert die App in der Verbrauchsübersicht eine Integration von Wetterdaten wie Außentemperatur, Niederschlägen oder Sonnenstunden. So könnt ihr auch noch in ein paar Jahren nachvollziehen, warum ihr damals mehr Heizkosten im Januar hattet oder im einen auffällig hohen Stromverbrauch.

Zählerstände bietet passende Eingabemasken für etliche Arten von Zählern, zudem können in der App mehrere Zähler pro Kategorie angelegt werden. Zudem können die angelegten Daten auch als Bericht im PDF-Format exportiert werden. Außerdem erinnert euch die App auf Wunsch per Push-Mitteilung daran, wenn es an der Zeit ist, den oder die Zähler abzulesen.

Die Nutzung von Zählerstände ist komplett kostenlos möglich, in der Basis-Version wird ein Werbebanner am unteren Bildschirmrand angezeigt. Dieser lässt sich für 99 Cent im Monat per In-App-Lauf entfernen, falls euch das lieber ist.