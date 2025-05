BlueStacks Air: Hunderte beliebte Mobile Games auf dem Mac spielen

Bislang war es nicht oder nur mit aufwändigen Umwegen möglich, mobile Spiele, wie man sie sonst auf iPhones oder iPads aus dem App Store lädt, auch auf dem Mac spielen zu können. Mit der neuen Plattform BlueStacks Air soll sich dies nun ändern: Bislang noch in einer Betaphase veröffentlicht, ist die Spiele-Plattform nun offiziell an den Start gegangen und hält hunderte Mobile Games bereit.

BlueStacks Air kann auf der Website des Anbieters auf alle Macs mit Apple Silicon-Prozessor heruntergeladen werden und unterstützt auch Vulkan, um für beste Gameplay-Leistung und Performance zu sorgen. Darüber hinaus bietet BlueStacks Air auch einige exklusive In-Game-Angebote für die Nutzer und Nutzerinnen der Plattform, so dass es sich durchaus lohnen könnte, beliebte mobile Titel zu spielen, die sonst unter macOS nicht nutzbar wären.

BlueStacks Air bietet quasi eine Brücke zu den zahlreichen beliebten Spielen, die außerhalb von Apple Arcade veröffentlicht werden, aber es nie auf das macOS-System geschafft haben. So werden hunderte mobile Games, die sich großer Beliebtheit erfreuen, portiert und das Gaming auch auf dem Mac ermöglicht.

Mehrere Steuerungsoptionen integriert

Die Portierung erfolgt über Mobile Game-Pakete von Android, die dann für Apple Silicon optimiert werden und eine Vulkan-Unterstützung bieten. Die Konfiguration ist dabei simpel: Die Steuerung ist voreingestellt und kann vom User ausgewählt werden, beispielsweise Tastatur und Maus, Trackpad oder auch Game Controller.

Auch der Spiele-Katalog kann sich durchaus sehen lassen: So gibt es bei BlueStacks Air die Top-Spiele Genshin Impact, Asphalt Legends Unite, Whiteout Survival, Honkai: Star Rail, Tokyo Ghoul, Realms of Pixel, Isekai: Slow Life, Age of Empires Mobile oder auch Konamis eFootball. Und auch das neu veröffentlichte Pokémon TCG Pocket ist mitsamt Steuerungs-Presets für eine einfache Navigation verfügbar.

Die Nutzung von BlueStacks Air erfolgt über den Download der entsprechenden Mac-App, die etwas mehr als 850 MB groß ist. Sowohl die App selbst, als auch die Nutzung der Spiele-Plattform ist komplett kostenlos, da das System primär auf Freemium-Games mit entsprechenden In-App-Deals setzt.