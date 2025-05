Skype: Vorreiter-Dienst für Videotelefonie wurde endgültig abgeschaltet

Kaum zu glauben, aber bis vor einigen Wochen kam bei uns in der Redaktion der Messenger- und Videoanruf-Dienst Skype noch täglich zum Einsatz, vor allem für den redaktionsinternen Chat und gelegentliche Videocalls. Wir sahen keinerlei Grund, die Plattform zu wechseln – denn Skype bot alles, was wir brauchten und funktionierte einfach.

Dann jedoch entdeckte das Team von XDA Developers Ende Februar dieses Jahres Hinweise darauf, dass Microsoft, mittlerweile Besitzer des Dienstes, plant, Skype abschalten zu wollen. Im Quellcode der Skype-App wurden Textbausteine entdeckt, die auf ein bevorstehendes Ende des Dienstes hindeuten. Dort heißt es in englischer Sprache: „Ab Mai wird Skype nicht mehr verfügbar sein. Setzen Sie Ihre Anrufe und Chats in Teams fort.“

Der Schritt kam nicht unbedingt überraschend: Microsoft setzt schon seit geraumer Zeit auf den hauseigenen Dienst Microsoft Teams. Anfang April folgte dann die offizielle Ankündigung von Microsoft: „Um unsere kostenlosen Kommunikationsangebote für Heimanwender zu verbessern, werden wir Skype am 5. Mai 2025 einstellen, um uns auf Microsoft Teams zu konzentrieren, unseren modernen Hub für Kommunikation und Zusammenarbeit“, schrieb Microsoft in einer kurzen Nachricht.

Skype wurde 2003 gegründet und entwickelte sich schnell zu einem der beliebtesten Messenger- und VoIP-Dienste. 2011 übernahm Microsoft die Plattform für satte 8,5 Milliarden US-Dollar – die bis dato teuerste Übernahme des Software-Konzerns. Microsoft experimentierte viel mit neuen Funktionen – oft mit halbherzigen Lösungen. Doch spätestens mit der Einführung von Microsoft Teams im Jahr 2017 wurde Skype zunehmend zweitrangig behandelt. Viele Unternehmen und User sind in den letzten Jahren bereits auf Alternativen wie Zoom, Discord oder Google Meet umgestiegen, da Skype im Vergleich zunehmend an Funktionalität und Innovation eingebüßt hat.

„Skypen“ landete sogar im Duden

Nichtsdestotrotz ist Skype zu einem echten Vorreiter und Internetphänomen geworden: Noch vor FaceTime, Zoom und Co. bot das Programm mit dem ellipsenförmigen blauen Icon die Möglichkeit, Internet-Telefonie und Video-Anrufe zu nutzen. Das Programm wurde so populär, dass sich sogar der Begriff „skypen“ für einen Videocall etablierte und das Verb in den Duden aufgenommen wurde.

Auch wir haben in den vergangenen Jahren Skype gerne als Kommunikations-Tool für unsere Redaktion verwendet und mussten uns somit auch nach einer Alternative umsehen. Zwar bietet Microsoft einen kostenlosen Wechsel von Skype zu MS Teams an, inklusive einer Migration der Kontakte und Chats, allerdings war uns Teams deutlich zu überladen.

Wir sind zunächst einmal bei Chanty (App Store-Link) hängen geblieben. Den Team-Messenger gibt es nicht nur für iPhone und iPad, sondern auch als App für den Mac. Ebenso steht eine Web-Anwendung bereit, die man in jedem Browser nutzen kann. Auch Chanty bietet mit Aufgaben und Teambüchern deutlich mehr, als wir eigentlich brauchen, es lassen sich aber problemlos Gruppenchats anlegen, Video-Anrufe durchführen und Sprachnachrichten versenden. Und auch Gifs dürfen natürlich nicht fehlen. Insgesamt ist die App recht schlank und übersichtlich gestaltet, was uns sehr gefällt.

Werdet ihr Skype vermissen? Zu welcher Alternative seid ihr gewechselt? Wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen zum Thema.