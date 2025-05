Jackery HomePower 2000 Ultra startet für 899 Euro plus Smart Meter

Es geht Schlag auf Schlag. Nachdem letzte Woche Anker und EcoFlow an der Reihe waren, startet heute Jackery mit seinem neuen Balkonkraftwerk-Speicher. Ab heute kann der neue HomePower 2000 Ultra zum Vorteilspreis von 899 Euro (zum Shop) statt 1.099 Euro vorbestellt werden, die Auslieferung beginnt ab dem 24. Mai. Zudem gibt es bei Bestellungen am 7. oder 8. Mai einen Smart Meter von Shelly gratis dazu, der die intelligente Einspeisung regelt.

Meine ersten Eindrücke rund um das System werde ich auf jeden Fall bis zum Verkaufsstart sammeln können und euch dann auch berichten – ein Testexemplar macht sich bereits vorab auf den Weg zu mir. Das erste Mal live sehen werde ich den neuen Speicher schon heute Nachmittag auf der Intersolar in München. Falls ihr konkrete Fragen habt, gerne schon mal her damit.

Speicher-Erweiterung auf bis zu 8 Kilowattstunden

Jackery HomePower 2000 Ultra bietet euch eine Kapazität von 2.048 Wattstunden und einen integrierten Dual-MPPT für eine Eingangsleistung von bis zu 2.000 Watt. Zudem kann zusätzlich ein Mikro-Wechselrichter direkt angeschlossen werden und die Eingangsleistung auf bis zu 2.800 Watt erhöhen, wobei wir dann auf dem Papier nicht mehr von einem Balkonkraftwerk sprechen.

Zudem bietet Jackery ziemlich „günstige“ Speicher-Erweiterungen an. Den HomePower 2000 Ultra Zusatzakku mit ebenfalls 2.048 Euro Wattstunden gibt es als Vorbestellung bereits für 599 Euro. Das ist auch im Vergleich zur Konkurrenz ein guter Preis. Es können bis zu drei Zusatz-Akkus plus Hauptmodul aufeinander gestapelt werden.

Neben der Stromspeicherung via Solar unterstützt Jackery HomePower 2000 Ultra auch das bidirektionale Laden über die Steckdose, an dem der Speicher angeschlossen ist. Das soll sich, so die Hersteller, mit dynamischen Stromtarifen vor allem nachts vor Schlechtwetter-Tagen lohnen. Ich selbst habe das mangels eines passenden Tarifs noch nicht ausprobiert.

Jackery HomePower 2000 Ultra mit integriertem Brandschutz

Zumindest eine Zahl finde ich dann aber doch etwas unrealistisch: Bis zu 3.360 Kilowattstunden sollen pro Jahr generiert werden können, Jackery verspricht eine Ersparnis von bis zu 1.304 Euro jährlich. Das ist definitiv eine unrealistische Angabe bei einem fiktiven Strompreis von knapp 40 Cent. Realistisch gesehen sind aus meiner Sicht bei vier Solar-Modulen und einer guten Platzierung 400 bis 600 Euro jährlich. Auch dann hat man seine Invitation aber nach ein paar Jahren wieder drin.

Eine innovative Sache hat Jackery beim neuen HomePower 2000 Ultra aber auf jeden Fall eingebaut: Den integrierten Brandschutz. „So erkennt das System Risiken wie offene Flammen in Echtzeit sogar im ausgeschalteten Zustand. Neben der Alarmfunktion wird darüber hinaus im Ernstfall innerhalb einer Sekunde automatisch ein aerosolbasiertes Löschsystem aktiviert. Die Kombination aus hitzeabsorbierenden Prozessen zur schnellen Abkühlung sowie die brandhemmende Wirkung von Inertgasen und Feststofflöschmitteln unterdrücken die Entstehung und Ausbreitung von Bränden effektiv“, heißt es in einer Pressemitteilung. Probiere ich wohl besser nicht selbst aus…

