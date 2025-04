EcoFlow Stream: Modulares Balkonkraftwerk-System kann bestellt werden

Und weiter geht es mit dem nächsten interessanten Balkonkraftwerk-System. Nachdem EcoFlow die neue Stream Serie am 15. April offiziell vorgestellt und bereits die ersten Vorbestellungen mit Anzahlung angenommen hat, können die neuen Modelle jetzt offiziell bestellt werden. In den ersten 72 Stunden gibt es zudem einen besonderen Deal.

Wenn ihr den EcoFlow Stream Ultra, das Herzstück des neuen Systems, bis zum 2. Mai bestellt, dann erhaltet ihr nicht nur 100 Euro Rabatt, sondern auch einen Smart Meter und vier Smart Plugs kostenlos dazu. Für 999 Euro bekommt ihr damit quasi ein Starter-Set, das ihr nur noch um bis zu vier Solarmodule ergänzen müsst. Alle weiteren Bundles findet ihr bei Amazon oder direkt bei EcoFlow.

ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2800W... Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken Solareingang, 4-MPPT-Design unterstützt 2000W...

Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und lassen sich flexibel im Innenbereich platzieren....

Diese Möglichkeiten bieten Smart Meter und Smart Plugs

Aus der Erfahrung mit Balkonkraftwerk-Speichern kann ich sagen: Erst mit einem Smart Meter wird die Sache so richtig smart. Das kleine Messgerät muss von einer Fachkraft im Sicherungskasten eures Hauses oder eurer Wohnung eingebaut werden und teilt dem System, in diesem Fall dem Stream Ultra, den aktuellen Stromverbrauch im Haus mit. Verbraucht ihr gerade 218 Watt, wird vom Balkonkraftwerk genau die passende Energie in das Hausnetz eingespeist. Mit der möglicherweise zusätzlichen Solarenergie wird der Speicher aufgeladen.

Ohne Smart Meter könnt ihr eine feste Ausgangsleistung einstellen, um eure Grundlast abzudecken. Die vier Smart Plugs könnt ihr für Geräte wie TV-Wand, Spülmaschine oder Waschmaschine verwenden, um die Ausgangsleistung des EcoFlow Stream Ultra bei der Verwendung der Geräte automatisch zu erhöhen. Ihr könnt Smart Meter und Smart Plug aber auch gleichzeitig nutzen, um bestimmte elektrische Geräte automatisch einzuschalten, wenn die Speicher voll sind und überschüssige Energie sonst ins öffentliche Netz verschenkt würde.

Ein paar generelle Infos zur EcoFlow Stream Serie

Ein paar bewegte Eindrücke hat mein Kollege Freddy für euch auf YouTube zusammengefasst. Spannend ist das System vor allem dank der flexibel einsetzbaren Speicher, die ihr irgendwo im Haus aufstellen könnt. Sie werden dann automatisch per AC geladen und können über die eingebauten Steckdosen auch mehr als die sonst maximal möglichen 800 Watt ausgeben. Das ist das erste System, dass eine solche Option bietet.

Wir haben unser Testgerät mittlerweile erhalten, allerdings fehlt uns noch ein Kabel, um das Wunsch-Setup aufzubauen. Der erste eigene Eindruck ist aber sehr positiv: Die Verarbeitung und Gestaltung der Speicher macht einen mehr als ordentlichen Eindruck. Und auch in der umgebauten EcoFlow-App wird es im Vergleich zum bisherigen PowerStream-System viele spannende Neuerungen geben.