Nebula X1: Ankers Premium-Beamer lässt sich ab sofort bestellen

Ich durfte mir ja schon vor Verkaufsstart den neuen Nebula X1 genauer ansehen und nutze den High-End-Beamer jetzt rund zwei Wochen. An meiner Meinung hat sich nichts geändert, denn ich bin vom Nebula X1 wirklich beeindruckt. Ab sofort könnt auch ihr zugreifen: Mit Blick auf den Preis muss man allerdings tief in die Tasche greifen, jedoch könnt ihr zum Start satte 500 Euro sparen. Der Nebula X1 kostet 2.499 Euro statt 2.999 Euro. Optionales Zubehör lässt sich bestellen.

Das wirklich grandiose und automatisch perfekt abgestimmte Bild, ist einfach nur großartig. Zuerst wird eure Wand oder Leinwand gescannt, damit der X1 das Bild darauf abstimmen kann. Das ist binnen weniger Sekunden abgeschlossen und auch der Beamer selbst ist schnell hochgefahren und einsatzbereit. Der optische Zoom kann eine Diagonale von bis zu 200 Zoll auf einer variablen Distanz von vier bis sieben Metern projizieren. Ganz so groß ist mein Bild nicht, aber deutlich größer als herkömmliche 50 bis 60 Zoll Fernseher.

Einfache Einrichtung und flexible Platzierung

Der Nebula X1 ist in wenigen Minuten startklar – einfach an den Strom anschließen und bei Bedarf externe Geräte wie Apple TV oder Lautsprecher via HDMI oder HDMI eARC verbinden. Zwar vermisse ich mein Apple TV etwas, komme mit der Google-TV-Oberfläche aber gut zurecht.

Ich habe ihn auf ein Stativ montiert, er lässt sich aber auch problemlos auf Tisch oder Boden platzieren. Dank der um 25 Grad neigbaren Linse und der automatischen Bildausrichtung mit Autofokus, Keystone-Korrektur und Helligkeitseinstellung wird das Bild in wenigen Sekunden optimal angepasst – auch bei schiefer Aufstellung. Manuelle Feineinstellungen sind ebenfalls möglich.

Beeindruckende Bildqualität mit Triple-Laser

Der Triple-Laser-Lichtmotor liefert ein gestochen scharfes 4K-Bild mit kräftigen Farben, hohem Kontrast und bis zu 3.500 ANSI-Lumen. Auch bei Tageslicht bleibt das Bild gut sichtbar, in dunkler Umgebung zeigt der Beamer jedoch sein volles Potenzial.

Innovative Kühlung, akzeptable Lautstärke

Die neuartige Flüssigkühlung reduziert die Geräuschentwicklung auf 26 Dezibel. Im Vergleich zum Nebula 4K SE ist der X1 etwas lauter, doch im normalen Betrieb – vor allem mit aktivem Ton – kaum wahrnehmbar. Bei Bluetooth-Kopfhörern ist das Betriebsgeräusch ohnehin irrelevant.

Starker Klang und optionales Surround-System

Vier integrierte 40-Watt-Lautsprecher sorgen für raumfüllenden Klang. Wer mehr will, kann zwei optionale WiFi-Lautsprecher koppeln und den X1 in ein 160-Watt-4.1.2-Soundsystem verwandeln. Dann übernimmt der Beamer selbst die Rolle des Subwoofers – für spürbar mehr Bass und Immersion.

Komfortable Steuerung mit beleuchteter Fernbedienung

Die Fernbedienung mit beleuchteten Tasten erlaubt eine einfache Bedienung im Dunkeln – inklusive Schnellzugriff auf Netflix, YouTube oder Prime Video. Alternativ lässt sich der Beamer auch direkt am Gerät per Touch-Tasten und D-Pad steuern.

Fazit: High-End zum Mitnehmen

Der Nebula X1 ist ein rundum überzeugender High-End-Beamer. Er punktet mit hervorragender Bildqualität, automatischer Anpassung und praktischem Handling. Die integrierten Lautsprecher sind ordentlich, mit externen Ergänzungen wird das Heimkinoerlebnis jedoch noch intensiver. Der ausklappbare Handgriff macht den Transport besonders bequem.

Nebula X1 2.999 EUR 2.499 EUR jetzt kaufen