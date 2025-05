Soundcore Liberty 5: Neue In-Ear-Kopfhörer für unter 100 Euro

Erst gestern habe ich euch über drei neue Farben der Soundcore Liberty 4 Pro informiert. Genau mit diesen Kopfhörern im Ohr bin ich derzeit auf dem Weg nach München und schaue mir die Pressemitteilung der neuen Soundcore Liberty 5 an. Diese sind ab sofort für 99,99 Euro (Amazon-Link) im Handel verfügbar und reihen sich damit direkt unter dem Pro-Modell ein. Warum man nun aber schon bei der fünften Generation angekommen ist und damit gefühlt das Pro-Modell ein wenig entwertet, das kann ich leider nicht beurteilen.

In jedem Fall ist der Launch eine farbenfrohe Geschichte. Neben Tinten-Schwarz und Wolken-Weiß gibt es die neuen Soundcore Liberty 5 auch in Ozean-Blau und Pfirsich-Rosa. Ein Ziel habe ich in meinem Tech-Blogger-Leben ja noch: Ich möchte mir einmal die Farbbezeichnungen für ein neues Produkt ausdenken dürfen.

Aber letztlich sind nicht die Farben, sondern die Technik das Highlight. Die Soundcore Liberty 5 sind mit Ankers ANC 3.0 ausgestattet. Die aktive Geräuschunterdrückung analysiert alle 0,3 Sekunden die Umgebungslautstärke und passt sich automatisch an. „Mit Hilfe der speziellen Akustikkammer werden dabei insbesondere menschliche Stimmen doppelt so effektiv herausgefiltert wie beim Vorgänger Liberty 4 NC“, verspricht Anker.

Die wichtigsten technischen Details der Soundcore Liberty 5

Weitere wichtige technische Details: Dolby Audio-zertifizierter Klang mit LDAC und Hi-Res Audio, sechs Mikrofone mit KI-Geräuschunterdrückung und Windgeräuschreduktion sowie eine Laufzeit von 12 Stunden (8 Stunden mit ANC). Mit dem Ladecase lässt sich die Laufzeit auf bis zu 48 Stunden verlängern.

Genau das Ladecase ist auch einer der großen Unterschiede zum Pro-Modell der vierten Generation. Bei den Soundcore Liberty 5 müsst ihr auf ein integriertes Display verzichten, das euch nicht nur den Akkustand anzeigt, sondern auch einige Einstellungen zulässt. Beides ist aber problemlos über die Soundcore-App möglich. Inwieweit sich der Klang der beiden Modelle unterscheidet, muss ich erst noch selbst herausfinden.

Falls ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr die Soundcore Liberty 5 jetzt für 99,99 Euro bestellen. Wenn ihr bei Amazon den Gutscheincode POWERDEAL315 verwendet, könnt ihr das Anker 315 Ladepad im Wert von 15,99 Euro (Amazon-Link) kostenlos dazu bestellen.

