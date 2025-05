Beosound A1 3rd Gen: Neue Version des kompakten Bluetooth-Speakers vorgestellt

Das dänische Audio-Unternehmen Bang & Olufsen ist seit Jahren für tolle Designkonzepte und hervorragenden Klang im Heimaudio-Bereich bekannt. Zu den Produkten des Herstellers gehören mittlerweile auch mobile Lautsprecher und Kopfhörer, die sich vor allem an Besitzer und Besitzerinnen von Smartphones und Tablets richten.

Mit dem Beosound A1 hat Bang & Olufsen schon seit einigen Jahren einen kompakten und tragbaren Bluetooth-Lautsprecher im eigenen Portfolio. Nun ist die mittlerweile dritte Generation des Beosound A1 erschienen, die nicht nur zwei neue Farbvarianten mit sich bringt, sondern auch einige Neuerungen bereithält.

Die dritte Generation des Beosound A1 ist eine neu gestaltete Version des preisgekrönten tragbaren Bluetooth-Lautsprechers, der jetzt eine verbesserte Leistung mit rundem Design und hervorragendem Klang kombiniert. Der A1 3rd Gen wurde in Zusammenarbeit mit der renommierten dänischen Designerin Cecilie Manz entwickelt. Bang & Olufsen-CEO Kristian Teär erklärt:

„Der Beosound A1 3rd Gen verkörpert alles, wofür wir bei Bang & Olufsen stehen – schönen Klang, beständiges Design und das Engagement, Dinge besser zu machen. Es ist ein Lautsprecher, der nicht nur das tägliche Hören verbessert, sondern auch unsere Vision von durchdachten, langlebigen Produkten widerspiegelt. Wir sind stolz darauf, etwas anbieten zu können, das ästhetische Integrität mit sinnvoller Innovation verbindet.“

Der Beosound A1 der dritten Generation wurde aus perlgestrahltem Aluminium mit 2.173 präzisionsgefrästen Löchern und einem weichen, wasserdichten Lederband gefertigt. Der Lautsprecher ist in Bang & Olufsens klassischer Farbe Natural Aluminium sowie in zwei neuen Ausführungen erhältlich: Honigton und Eukalyptusgrün, die laut Bang & Olufsen beide von der Natur inspiriert worden seien. Das von Cecilie Manz neu gestaltete Aluminiumbandschloss erhöht die Robustheit, für das auch die Schutzklasse IP67 für Staub- und Wasserdichtigkeit sorgen soll.

Mehr Bass und drei Mikrofone zum Freisprechen

Der A1 3rd Gen verfügt über den größten Tieftöner seiner Klasse und liefert tiefere Bässe mit einem Bass SPL von 64 dB, 2 dB mehr als sein Vorgänger. Das Ergebnis ist ein satter, raumfüllender Klang in einem kompakten Gehäuse, das überallhin mitgenommen werden kann. Die Akkulaufzeit beträgt jetzt bis zu 24 Stunden und sorgt so für lang anhaltende Leistung. Dank der Stereokopplung zwischen den Modellen der 2. und 3. Generation lässt sich der Sound noch erweitern.

Der Bluetooth 5.1-Lautsprecher verfügt über bestehende Funktionen wie ein Array aus drei Mikrofonen, so dass der A1 auch als Freisprecheinrichtung verwendet werden kann. Mit Bluetooth, Microsoft Swift Pair und Google Fast Pair stellt der Beosound A1 sofort eine Verbindung her, um einen schnellen und zuverlässigen Musikgenuss zu ermöglichen.

Die modulare Architektur des A1 3rd Gen ist auf eine Lebensdauer von 10 Jahren ausgelegt und zudem der erste weltweit, der das Cradle to Cradle-Zertifikat (Bronze Level) erhalten hat. Diese Zertifizierung zielt darauf ab, ein servicefreundliches, aufrüstbares und reparierbares Produktdesign zu unterstützen.

Der integrierte Akku des Beosound A1 3rd Gen lässt sich bei Bedarf von Fachleuten in Bang & Olufsen-Geschäften austauschen, so dass eine lange Lebenszeit garantiert wird. Der Beosound A1 3rd Gen ist seit dem 6. Mai zu einer UVP von 349 Euro in Bang & Olufsen-Geschäften und auf der Website des Unternehmens erhältlich.

Fotos: Bang & Olufsen.