Anker MagGo Powerbank für iPhone und Apple Watch erstmals unter 50 Euro

Es ist so etwas wie ein kleiner Alleskönner, den ihr jetzt zum neuen Bestpreis bei Amazon bestellen könnt. Die Anker MagGo Powerbank ist erstmals für unter 50 Euro zu haben, normalerweise kostet sie zwischen 59,99 und 79,99 Euro. Der Rabatt gilt für die schwarze Variante, bei der ihr auf der Produktseite einen Coupon aktivieren müsst, um auf den Preis von 49,99 Euro (Amazon-Link) zu kommen. Die anderen drei Farben kosten ein kleines bisschen mehr.

Die Besonderheit bei dieser Anker MagGo Powerbank ist schnell erklärt: Es ist alles dabei, was ihr unterwegs benötigt, um iPhone, iPad, Apple Watch und zur Not auch euer MacBook zu laden. Neben einem integrierten USB-C-Kabel, das gleichzeitig als Schlaufe dient, gibt es auch einen Ladepuck für die Apple Watch.

Dieser Ladepuck unterstützt nicht nur Schnellladen mit 5 Watt, sondern kann auch ausgeklappt werden. So könnt ihr die Apple Watch einfach auf der Powerbank abstellen. Ebenfalls prima: Die aktuelle Ladeleistung und die verbleibende Kapazität werden auf einem kleinen Display angezeigt. Die Kapazität beträgt übrigens 10.000 mAh, womit ein iPhone 1 bis 2 Mal und die Apple Watch rund 10 Mal geladen werden kann.

Natürlich kann die Anker MagGo Powerbank auch über das integrierte Kabel wieder aufgeladen werden, was mit 30 Watt Leistung möglich ist. Laut Hersteller-Angaben ist der Akku in 1:40 Stunden wieder komplett aufgeladen und für den nächsten Trip bereit. Und wenn all das nicht genügt, steht noch ein klassischer USB-C-Port zum Laden und Entladen bereit.

Für mich ist das Teilchen ein perfekter Reisebegleiter, mit dem ich alles aufladen kann. Meine Frau hat sich die Anker MagGo Powerbank auch schon ein paar Mal geschnappt, wenn sie ihre Apple Watch nachts mal wieder nicht aufgeladen hat und das erst beim Verlassen des Hauses bemerkt. Mit 49,99 Euro ist die Powerbank immer noch einen bisschen teurer als No-Name-Ware, dafür bekommt ihr die gewohnte Anker-Qualität mit 24 Monaten Garantie.

