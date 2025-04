ESR MagMouse: Weltweit erste magnetische kabellose Maus bei Kickstarter

Der Hersteller ESR taucht mit den eigenen Zubehörprodukten für unsere liebsten iPhones, iPads und mehr auch bei uns im Blog immer wieder auf. Nun hat das Unternehmen seit gestern eine neue Kickstarter-Kampagne vorgestellt, um für die eigens entwickelte MagMouse nach Unterstützung zu suchen.

Die MagMouse wurde erstmals auf der CES 2025 vorgestellt und ist die weltweit erste magnetisch befestigte Maus mit integriertem Schnellladekabel. Laut Herstellerangabe wurde die kabellose Maus „für Menschen entwickelt, die unterwegs arbeiten, lernen und kreativ sind“.

Das Kickstarter-Projekt ermöglicht es, die Maus mit Hilfe einer magnetischen Basis mit einem wiederverwendbaren 3M-Kleber einfach an einem Laptop oder Tablet zu befestigen. Mit einer Magnetstärke von 600 Gramm hält der Sockel die 75 Gramm leichte Maus fest an ihrem Platz und ermöglicht so ein freihändiges Tragen. Die einziehbaren Magnetstifte an der Positionierungsbasis und die Magnetringe rasten nahtlos in den eingebetteten Magnetkreis an der Unterseite der Maus ein und sorgen so für doppelte Stabilität und Stoßfestigkeit, damit sie sich nicht versehentlich löst.

Mühelose Aufladung per USB-C-Kabel

Die MagMouse ist nicht nur perfekt für den mobilen Einsatz geeignet, sondern verfügt auch über ein integriertes Ladekabel, das bei Nichtgebrauch unsichtbar verstaut werden kann. Wenn es an der Zeit ist, sie aufzuladen, schließt man einfach das integrierte USB-C-Kabel an den Laptop an, um sie unterwegs mit Strom zu versorgen – jederzeit und überall. Der 500-mAh-Akku lässt sich per Schnellladung aufladen: Eine Minute reicht für bis zu vier Stunden Nutzung, eine volle Ladung dauert nur 45 Minuten und hält 160 Stunden.

Mit dem Vier-Wege-Scrollrad kann man auf Websites oder in Dokumenten problemlos nach oben und unten blättern und nach links oder rechts schwenken, um in Tabellen, Zeitleisten oder großen Bildern zu navigieren – kein Ziehen oder umständliches seitliches Scrollen mehr. Das griffige Design und die Vor- und Zurück-Navigationstasten ermöglichen auch eine längere Nutzung. Die MagMouse bietet außerdem weitere Features wie

Duale Konnektivität über 2,4 GHz und Bluetooth 5.0

Sechs einstellbare DPI-Stufen bis zu 4.800 dpi

Kompatibilität mit den wichtigsten Betriebssystemen wie Windows, macOS, iPadOS, Android, Linux und iOS

Super Early Bird-Deal mit 32 Prozent Rabatt

Die Kickstarter-Kampagne ist nicht die allererste von ESR: Zuvor hatte man schon im Jahr 2024 das Geo Wallet mit Wo Ist?-Kompatibilität bei Kickstarter gestartet. Das Produkt zog über 4.600 Unterstützende an und wurde mit dem iF Design Award 2025 und dem Titel Best of Kickstarter für sein Design und Diebstahlschutzfunktionen ausgezeichnet.

Die neue ESR MagMouse ist offiziell am 28. April bei Kickstarter an den Start gegangen, die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum Freitag, den 6. Juni dieses Jahres. Wer den Super Early Bird-Deal nutzt, kann die MagMouse in drei Farben (Schwarz, Weiß und Grau) zu einem Preis von 22 Euro/24 USD erhalten, was einem Rabatt von 32 Prozent auf den Standardpreis von 36 USD entspricht. Die Auslieferung der ESR MagMouse soll ab Juni dieses Jahres weltweit erfolgen.

Fotos: ESR.