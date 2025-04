World of Goo 2: Neue Folge des Puzzle-Spiel-Klassikers ab sofort erhältlich

World of God ist ein Spiele-Klassiker, der 2023 als Remastered-Version im App Store für iOS erschienen ist. Nun hat das beliebte Puzzle, in dem ihr Brücken bauen und Gelände formen müsst, einen zweiten Teil bekommen, der ab sofort im App Store und auf vielen anderen Gaming-Plattformen zum Download bereit steht.

World of Goo 2 stammt dabei aus der Feder des gleichen Teams, das auch für World of Goo Teil 1 verantwortlich zeichnet: 2DBOY und Tomorrow Cooperation. Auch im zweiten Teil müsst ihr eine zähe Masse lenken, um euch den Weg durch die einzelnen Level zu bahnen. Die Masse lässt sich dabei beliebig formen, sodass ihr daraus Brücken, Türme und mehr bauen könnt, um Hindernisse zu überwinden.

World of Goo wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und erfreut sich seit seiner Erstveröffentlichung 2008 noch immer einer großen Fangemeinde. Im Trailer zu World of Goo 2 bekommt ihr einen Einblick in das Gameplay der neuen Version und könnt Erinnerungen an den Klassiker wecken:

World of Goo 2 steht ab sofort für iPhone und iPad zum Download bereit. Es kostet einmalig 9,99 Euro. Zum Spielen benötigt ihr mindestens iOS oder iPadOS 12.0.