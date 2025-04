Flexispot SD2: Höhenverstellbarer Schreibtisch für Kinder ausprobiert

Nach den Sommerferien geht unser Sohn in die Schule. Schon jetzt entdeckt er die Welt, zeichnet, bastelt und baut. Damit er das nicht (immer) auf dem Esstisch im Erdgeschoss macht, haben wir sein Kinderzimmer mit dem elektrisch verstellbaren Kinderschreibtisch SD2 (zur Produktseite) ausgestattet, den uns Flexispot freundlicherweise für diesen Test zur Verfügung gestellt hat. Ergänzt haben wir den Schreibtisch mit Örfjäll, einem ebenso höhenverstellbaren Schreibtischstuhl aus dem bekannten schwedischen Möbelhaus.

Los ging es allerdings erst einmal mit einer kleinen Panne. Die Spedition hat mir nicht den Kinderschreibtisch SD2 geliefert, sondern den Studiotisch ESD2. Gemerkt habe ich das leider erst nach Annahme des eigentlich viel zu großen Pakets. Umso erfreulicher war die Erfahrung mit dem deutschen Telefon-Support von Flexispot. Binnen weniger Tage wurde der falsche Schreibtisch abgeholt und der neue geliefert. So etwas kann einfach mal passieren, die Behebung des Fehlers hat wunderbar funktioniert.

Der Aufbau des Flexispot SD2 im Kinderzimmer

Das 119,2 x 67,2 x 24,5 Zentimeter große und stolze 35,6 Kilogramm schwere Paket habe ich dann mit zwei helfenden Händen in die erste Etage gewuchtet. Der Aufbau selbst ist auch alleine absolut problemlos machbar, solange man mit der 100 x 60 Zentimeter großen Tischplatte zurechtkommt.

Was ich persönlich klasse finde: Die benötigten Schrauben und das mitgelieferte Werkzeug sind unterteilt und gekennzeichnet. So entfällt das Rätseln, welche Schraube denn nun genau in der Anleitung gemeint ist. Die gedruckte Anleitung ist mit großen Grafiken ausgestattet und wirklich sehr leicht verständlich. Aus meiner Sicht kann man beim Aufbau nichts falsch machen.

Besonders gut gefallen hat mir, dass Flexispot alle Kabel auf der Unterseite des Schreibtischs versteckt und vor allem verdeckt. Im Kinderzimmer wird ja prinzipiell überall gespielt, also auch unter dem Schreibtisch. Am Ende hängt nur das Stromkabel heraus, das muss durch die Höhenverstellung allerdings auch ein bisschen „Spiel“ haben.

Direkter Vergleich mit dem Flexispot SD8

Die Höhenverstellung funktioniert von 56 bis 90 Zentimeter und wird über zwei einfache Pfeiltasten geregelt. Ein kleines LED-Display zeigt die aktuelle Höhe an. Leider hat Flexispot bei diesem Modell eine sehr einfache Steuerung verbaut: Es gibt keine Memory-Funktion und auch keine Kindersicherung, die aufgrund unserer zweijährigen Tochter aber eine gute Sache wäre.

Alternativ gibt es für den (aktuell) gleichen Preis den Flexispot SD8 (zur Produktseite), der sogar bis 120 Zentimeter nach oben gefahren werden kann. Er bietet vier Tasten zum Speichern von bestimmten Höhen und auch eine Kindersicherung. Allerdings wäre der Schreibtisch mit den Maßen von 120 x 70 Zentimetern einfach zu groß für die aktuelle Möbelsituation im Kinderzimmer. Sollte das für euch nicht relevant sein, würde ich beim identischen Preis aber wohl eher zum Flexispot SD8 statt zum kleineren SD2 greifen.

Das sind die Details des Kinderschreibtischs

Abgesehen von der einfacheren Steuerung bietet der kleinere Flexispot SD2 aber viele praktische Details. Beispielsweise eine neigbare Tischplatte, die für ergonomisches Arbeiten stufenlos verstellt werden kann. Der verstellbare Teil ist auf der rechten Seite der Tischplatte untergebracht, was für unseren kleinen Linkshänder nicht ganz optimal ist. Ob das wirklich ein Problem ist, werden wir aber wohl erst sagen können, wenn er richtig mit dem Schreiben beginnt.

Ein paar seiner Arbeitsmaterialien hat unser Sohn bereits in der integrierten Schublade untergebracht. Diese ist in verschiedene Fächer unterteilt und auch für DIN A4 Blöcke ausreichend groß. Ebenfalls eine praktische Idee sind die beiden robusten Haken an der linken und rechten Seite des Schreibtischs, wobei wir diese aktuell aufgrund der umliegenden Schränke nicht nutzen werden – aber bei euch kann das ja wieder ganz anders aussehen, so dass beispielsweise der Schulranzen einen festen Platz bekommt.

Abschließend wäre da noch die Sache mit dem Preis. Im Vergleich zum SD8 bietet der SD2 für ebenfalls 399,99 Euro etwas weniger Komfort und Fläche, letzteres kam uns aber entgegen. Im Vergleich zu günstigeren No-Name-Produkten zahlt man sicherlich etwas mehr, unter anderem auch für die elektrische statt einer manuellen Höhenverstellung. Gleichzeitig punktet der Flexispot mit einer hervorragenden Verarbeitung, an der es nichts auszusetzen gibt. Für den SD2 gibt es 5 Jahre Garantie, beim SD8 sind es sogar 7 Jahre. Und auch wenn es ein Missgeschick des Herstellers war, hat der Support bereits bewiesen, dass er helfen kann.

Am wichtigsten ist aber wohl: Bei unserem Sohn ist der Schreibtisch sehr gut angekommen. Er setzt sich ohne Aufforderung selbstständig daran, um beispielsweise ein Lego-Set aufzubauen oder etwas zu malen. Der Sinn und Zweck ist also definitiv erfüllt.

Fürs Kinderzimmer: Der Flexispot SD2 Mein Fazit Eigentlich wäre der gleich teure Flexispot SD8 der bessere Deal, aufgrund der kompakten Maße passt der Flexispot SD2 aber perfekt in unser Kinderzimmer. Punkten kann er mit einer tollen Verarbeitungen und zahlreichen praktischen Details. Aufbau 98 Verarbeitung 95 Steuerung 70 Preis 80 Pro sehr gut verarbeitet Haken & Schublade Tischplatte höhenverstellbar Kontra keine Kindersicherung keine Linkshänder-Variante 86 Testergebnis Flexispot SD2 kaufen Flexispot.de