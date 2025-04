Flights25: Praktischer Flugtracker als Flighty-Alternative

Bis zu den Sommerferien ist es nicht mehr lang hin: Ab Juni dürften sich viele Menschen wieder in den Flieger setzen und die Ferien oder den Betriebsurlaub in der Sonne verbringen wollen. Wer auf dem Flughafen alles im Blick behalten möchte, oder sich auch einfach nur für die Flieger, die am Himmel kreuzen, interessiert, kann einen Flugtracker aus dem App Store verwenden.

Eine Flaggschiff-App, die sich allerdings eher an Vielreisende richtet, ist Flighty (App Store-Link), das allerdings auch mit horrenden Kosten von bis zu 299 Euro im Einmalkauf auf sich aufmerksam macht. wer zwischendurch einfach nur ein paar Flugzeuge am Himmel beobachten oder den Ferienflieger der Familie begleiten möchte, findet mit Flights25 eine simplere und günstigere Gelegenheit.

Flights25 (App Store-Link) wurde von Rocketech aus Krakau in Polen entwickelt und lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen. Die Anwendung benötigt iOS bzw. iPadOS 15,5 oder neuer, ebenso wie 134 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Entgegen der Beschreibung im App Store steht Flights25 auch in deutscher Sprache auf dem iPhone und iPad zur Verfügung. Eine von der iPad-Version gespiegelte Mac-App kann darüber hinaus ab macOS 12.4 oder neuer sowie einem Mac mit M1-Chip oder neuer heruntergeladen werden.

Auch Flights25 finanziert sich über ein optionales Premium-Abonnement, das zu Preisen von 3,99 Euro/Woche, 7,99 Euro/Monat oder 34,99 Euro/Jahr zur Verfügung steht. Im Vergleich zur Basisversion, in der App augenzwinkernd als „Economy“ bezeichnet, gibt es damit Werbefreiheit, Benachrichtigungen bei Annullierungen und Verspätungen, Gate- und Terminaländerungen, eine Flugüberwachung bis zu 25 Stunden vor Abflug, Offline-SMS-Benachrichtigungen, vergangene Flüge bis ins Jahr 2011 sowie geplante Flüge bis maximal einem Jahr im Voraus. In der Economy-Version bekommt man eine Echtzeit-Karte sowie Standard-Fluginformationen, die für viele Nutzer und Nutzerinnen aber bereits ausreichen sollten, um beispielsweise den Familienflieger bei der Abholung im Auge behalten zu können.

Viele Detailinfos auch in der Basisversion

Flights25 konzentriert sich auf einzelne Flüge, die sich auch in der Basisversion tracken und in einer eigenen Liste sammeln lassen. Über eine Suchfunktion kann ein Flug über den Flughafen, die Abflugzeit oder die Flugnummer entdeckt und in die „Meine Flüge“-Liste integriert werden. Dazu stehen Infos wie die geplante Abflugzeit, die gesamte Flugzeit, Gate- und Terminal-Infos, der Zielflughafen, die Flugnummer und Airline bereit. Während des Fluges lässt sich die ungefähre Flugroute und die aktuelle Position auf einer Weltkarte verfolgen.

Was mit Flights25 nicht möglich ist, ist die Anzeige einer Echtzeit-Karte, auf der alle kommerziellen Flugzeuge in der Luft zu sehen sind, oder auch die Anzeige aller Abflüge eines speziellen Flughafens. Die App ist deutlich einfacher gestaltet und richtet sich primär an Personen, die bereits über Flugdaten verfügen und ausgewählte Flüge verfolgen wollen. Für diese Zwecke ist die seit etwa einem Jahr im App Store vertretene und nun in Version 1.1.2 vorliegende Anwendung aber bestens geeignet.