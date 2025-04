Govee: Neue Deckenlampe mit Matter-Support ab sofort erhältlich

Govee, ein Anbieter von smarten Leuchtmitteln, hat eine neue Deckenlampe mit Matter-Support im Sortiment. Das Govee Square Ceiling Light lässt sich also problemlos in euer Smart Home integrieren und kommt mit 16 Millionen Farben, mehr als 70 Lichtszenen und einem RGBWW-Hauptlicht plus einem RGBIC-Nebenlicht. Erhältlich ist das neue Modell für 69,99 Euro, allerdings könnt ihr einen Gutschein für Rabatt nutzen.

Das Haupt- und Nebenlicht der quadratischen Lampe ermöglichen die Konfiguration einer mehrfarbigen Beleuchtung. Per App könnt ihr die Farben entsprechend auswählen. Die Lampe lässt sich aber dank Support von Matter, Alexa und dem Google Assistant zusätzlich zur App auch bequem per Sprachbefehl steuern. Zudem könnt ihr Zeitpläne und weitere Automatisierungen erstellen.

Das Govee Square Ceiling Light soll eine Helligkeit von 2400 Lumen erreichen und damit am besten für Räume mit bis zu 20 Quadratmeter Fläche geeignet sein. Die Leuchte ist darüber hinaus stufenlos dimmbar in den Bereichen 1 Prozent bis 100 Prozent, sodass ihr die Helligkeit euren Bedürfnissen entsprechend anpassen könnt.

Weißes Licht fürs Arbeiten, Lesen oder Entspannen

Wer weißes Licht dem farbigen Licht vorzieht, kann die Lampe mit 2700 Kelvin Warmweiß oder Tageslicht mit 6500 Kelvin einstellen – je nach Nutzungsszenario.

Laut Herstellerangaben lässt sich das Govee Square Ceiling Light, das einen Durchmesser von 30 Zentimeter hat, in drei Schritten ohne Hinzuziehen eines Elektrikers installieren. Alle Halterungen und das benötigte Werkzeug sind im Lieferumgang des Geräts enthalten.

Das Govee Square Ceiling Light ist ab sofort für 69,99 Euro bei Amazon erhältlich, kann zum Start jedoch günstiger erworben werden – aktiviert den 26 Prozent Coupon auf der Produktseite. Der Preis reduziert sich demnach auf nur 51,79 Euro. Wie lange das Angebot gültig ist, können wir nicht sagen.

Govee Deckenlampe RGBIC Smart, 24W LED Deckenleuchte dimmbar, 2400LM Deckenlampe... 16 Millionen Farben & 70+ Lichtszenen: Smart Deckenlampe LED mit RGBWW-Hauptlicht + RGBIC-Nebenlicht für dynamische Akzente. kreieren Sie via Govee...

Sprachsteuerung & Automatisierung: Smart Home Deckenlampe Kompatibel mit Matter, Alexa und Google Assistant. Steuern Sie Beleuchtung per Sprachbefehl...