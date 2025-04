Dyson OnTrac: Kopfhörer bekommt diese neuen Audio-Features

Insbesondere optisch ist der Dyson OnTrac eine ziemlich beeindruckende Sache, aber auch in Sachen Klang muss sich der Over-Ear-Kopfhörer des Staubsauger-Herstellers nicht verstecken. Falls ihr euch den 499 Euro teuren Dyson OnTrac zugelegt habt, könnt ihr euch jetzt über neue Funktionen freuen. Wir fassen zusammen, welche Neuigkeiten es gibt.

Im aktuellen Update der Dyson-App auf Version 6.4.25160 werden die neuen Funktionen leider nicht konkret genannt, wir konnten für euch allerdings herausfinden, was sich alles getan hat – und das ist durchaus eine Menge.

Los geht es mit Neuigkeiten für den Equalizer. Hier gibt es nicht mehr nur vorgefertigte Presets „Enhanced“, „Neutral“ und „Custom“, sondern einen komplett manuellen 5-Band-Equalizer. So kann man den Sound ganz nach dem eigenen Geschmack anpassen.

Ebenfalls neu sind zwei zusätzliche Modi zur Steuerung der aktiven Geräuschunterdrückung: „Reduced Isolation“ und „Reduced Transparency“. Sie lassen sich wie gewohnt in der App auswählen oder alternativ direkt am Kopfhörer steuern. In der App findet ihr nach dem Update auch eine neue Quellenauswahl, die alle bisher gekoppelten Bluetooth-Geräte anzeigt. Mit einem Fingertipp kann das gewünschte Gerät, sofern es in Bluetooth-Reichweite ist, direkt gekoppelt werden.

