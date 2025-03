Soundcore Liberty 4 NC: In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung sind jetzt nochmals günstiger

Je teurer die Kopfhörer, umso besser ist der Klang. Da ist was dran, doch es müssen nicht immer Kopfhörer im Bereich mehr als 300 Euro sein. Anker beweist mit den Soundcore Liberty 4 NC, dass man auch für den kleinen Geldbeutel richtig gute Kopfhörer abliefern kann. Schon damals haben wir für die sonst 79 Euro teuren In-Ears eine Empfehlung ausgesprochen. Zum reduzierten Preis von nur 55 Euro kann man fast von einem Pflichtkauf sprechen, wenn man gerade auf der Suche nach neuen In-Ears ist.

appgefahren-Nutzer Olaf hatte damals kommentiert: „Mit den Hear ID-Einstellungen ist ist der Bass für mich nicht so intensiv, dafür ist das Klangbild aber fantastisch klar und detailreich. Die Kopfhörer sind angenehm zu tragen. Vom Klang her hatte ich in der Kategorie bis 150 Euro bisher keine besseren In-Ear-Kopfhörer.“

Qualitativ merkt man den Kopfhörer nicht an, dass sie nur 55 Euro kosten. Ihr bekommt ein Ladecase mit USB-C sowie alternative Silikon-Aufsätze für verschiedene Ohrgrößen. Nutzt man die Liberty 4 NC ohne Geräuschunterdrückung kommt man auf bis zu 50 Stunden Musikgenuss. Es ist beeindruckend, dass die Kopfhörer bei solch einem günstigen Preis eine Geräuschunterdrückung mit an Bord haben. Oftmals ist die ANC-Funktion für die teuren Modelle vorbehalten.

Einstellungen per App anpassen

Die Geräuschunterdrückung ist zwar nicht ganz so gut wie bei den AirPods Pro, dennoch ist es erwähnenswert, dass sich diese sogar per App anpassen lässt. Zudem bietet die Soundcore-App einen Equalizer, ebenso lassen sich die Touch-Gesten anpassen. Mit an Bord ist auch ein Transparenzmodus.

Die Soundcore Liberty 4 NC sind bei Amazon bei über 16.000 Bewertungen mit sehr guten 4,4 Sternen bewertet. Auch wir sprechen eine Empfehlung aus. Ihr könnt aus allen Farben wählen, zur Auswahl stehen Schwarz, Blau, Hellblau, Rosa und Weiß.

