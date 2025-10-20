Anker, Weltmarktführer im Bereich mobiles Laden, hat neue Ladeprodukte verfügbar gemacht. Mit dabei sind besonders leistungsstarke Powerbanks mit bis zu 300 Watt, eine kompakte 3-in-1 Ladestation sowie eine neue Docking-Station mit 14 Ports.

Alle Neuheiten gibt es mit dem Gutschein PREMIUMANKER bis zum 16. November 20 Prozent günstiger!

Anker Prime Ladegerät: Bis zu 160 Watt und klappbarer Stecker

Das neue Anker Prime Netzteil bietet Support für bis zu 160 Watt, sodass sich drei Geräte gleichzeitig schnell laden lassen. Da ein Display mit an Bord ist, hat man den Ladevorgang stets im Blick und sieht, wie viel Leistung die drei USB-C-Ports gerade beziehen. Obwohl das Ladegerät so viel Power an Bord hat, ist es weiterhin kompakt und bietet außerdem einen klappbaren Stecker. Ziemlich besonders: Über die Begleit-App kann man sogar den Lademodus ändern.

Anker Prime Powerbank mit bis zu 300 Watt Leistung

Wenn du unabhängig von einer Steckdose sein willst, ist Ankers neue Prime Powerbank ein wahres Kraftpaket. Die Kapazität liegt bei 26.250 mAh und die Powerbank kann bis zu drei Geräte mit bis zu 300 Watt aufladen – das ist enorm. Zwei USB-C-Ports liefern jeweils 140 Watt und sorgen dafür, dass zum Beispiel zwei MacBooks der Saft nicht ausgeht. Umgekehrt kannst du die Powerbank über die beiden Anschlüsse mit 250 Watt in nur 15 Minuten bis zur Hälfte wieder aufladen. Bei der neuen Powerbank ist ebenfalls ein Display mit spannenden Informationen verfügbar und mit 99,75 Wattstunden ist die Powerbank sogar flugtauglich.

Wenn dir das zu viel Power ist, kannst du auch zum etwas kleineren und günstigeren Modell greifen: Die Anker Prime Powerbank mit 20.000 mAh und 220 Watt kostet nur 149,99 Euro. Das Amazon-Listing sollte in Kürze live gehen.

Darüber hinaus kannst du die Anker Prime Ladebasis nutzen, mit der du die Powerbank besonders bequem abstellen und aufladen kannst. (Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Ladebasis noch nicht bei Amazon gelistet)

Coole Ladestation für iPhone, Watch und AirPods

Die neue Anker Prime MagSafe Ladestation ist für das iPhone, die Apple Watch und die AirPods gemacht. Mit Qi2 25 Watt gibt es die modernste Schnellladetechnik für das iPhone, während sich die Apple Watch mit 5 Watt ebenfalls schnell laden lässt. Darüber hinaus werden auch die AirPods auf dem Standfuß mit Strom versorgt. Neben dem hübschen Design gibt es ein Display, das über die aktuellen Leistungsdaten informiert.

Anker Prime Docking Station mit 14 Anschlüssen

Während einige Neuheiten erst seit heute erhältlich sind, kann man die Anker Prime Docking Station schon seit ein paar Wochen kaufen. Sie unterstützt 8K-Displays sowie ein Triple-Monitor-Setup mit 8K und zweimal 4K. Zu den Schnittstellen gehören unter anderem vier USB-C-Anschlüsse mit bis zu 140 Watt Leistung und 10 Gigabit pro Sekunde, drei USB-A-Ports, zwei HDMI-2.0-Anschlüsse, DisplayPort 1.4, 2.5G RJ45, SD/TF 3.0 sowie ein Audio-Port.