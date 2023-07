Soundcore Liberty 4 NC: Neue In-Ear-Kopfhörer punkten im Preis

Wenn es um In-Ear-Kopfhörer geht, dann sind zumindest für mich die AirPods Pro von Apple die erste Wahl. Für die aktuelle Generation der Kopfhörer aus Cupertino zahlt man aber rund 250 Euro – das mag für den einen oder anderen vielleicht jenseits der Schmerzgrenze liegen.

Genau in diesem Fall kommt Anker mit seiner Marke Soundcore ins Spiel. Nachdem man bereits vor einigen Monaten die Liberty 4 für rund 150 Euro auf den Markt gebracht hat, folgen nun die Liberty 4 NC. Was euch hier erwartet, das wollen wir in diesem Artikel klären.

Zunächst einmal finde ich die Namensgebung etwas verwirrend. Der Zusatz NC steht zweifelsohne für Noice Cancelling, also die Geräuschunterdrückung. Diese Funktion beherrschen aber auch die Liberty 4. Die neuen Liberty 4 NC ordnen sich eher darunter ein, was auch am Preis von 89,99 Euro (Amazon-Link) sichtbar wird.

Die ersten Eindrücke nach dem Auspacken

Schon beim Auspacken wird allerdings klar, dass Anker nicht an der Verarbeitungsqualität gespart hat. Die in fünf Farben erhältlichen In-Ear-Kopfhörer kommen in einem sehr schicken Ladecase, das per USB-C aufgeladen werden kann. Ein leider farblich nicht passendes Kabel liegt ebenso im Lieferumfang bei wie drei alternative Silikon-Aufsätze für verschiedene Ohrgrößen.

Das Ladecase kann einfach per Hand geöffnet werden, alternativ öffnet es mit einem leichten Druck auf den Knopf unterhalb der Klappe automatisch. Die beiden Ohrhörer werden magnetisch an der korrekten Stelle im Case aufgeladen. So sind, bei abgeschalteter Geräuschunterdrückung, bis zu 50 Stunden Musikgenuss möglich.

Ebenfalls lohnenswert ist ein Blick in die Soundcore-App. Hat man die Liberty 4 NC per Bluetooth gekoppelt, kann man in der Anwendung auf einige Einstellungen zugreifen. Besonders spannend ist hier sicherlich die Hear-ID-Einstellung, bei der Anker den Equalizer halbautomatisch ganz nach euren eigenen Vorzügen einstellt. Ob besser oder schlechter, das vermag ich kaum zu beurteilen, ich war mit dem Klangergebnis aber absolut zufrieden.

Ebenfalls einen Blick werfen sollte man auf die Steuerung. Für beide Kopfhörer können insgesamt vier Aktionen festgelegt werden. Standardmäßig ist eine Lautstärke-Steuerung nicht direkt an den In-Ears möglich, lässt sich in den Optionen aber ganz einfach einstellen.

Die Geräuschunterdrückung der Anker Liberty 4 NC

In der App kann auch die Geräuschunterdrückung angepasst werden. Hier ist man sicherlich nicht auf dem Niveau der AirPods Pro oder gar Over-Ear-Kopfhörer unterwegs, für das Preissegment unter 100 Euro liefert Anker mit den Liberty 4 NC aber einen wirklich sehr guten und vor allem spürbaren Effekt. Vor allem dumpfe Geräusche, wie etwa im Zug üblich, werden sehr gut abgeschirmt. Das hätte ich so in der Form nicht erwartet.

Und um noch einmal zurück zu den etwas teureren Liberty 4 zu kommen: Hier ist man bei der Geräuschunterdrückung sogar auf Augenhöhe unterwegs, wenn nicht sogar einen Hauch besser. Im direkten Klangvergleich muss man bei den Liberty 4 NC nur ein paar Abstriche bei den Höhen machen. Wohl auch, weil nur ein einfacher und kein Dual-Treiber zum Einsatz kommt. Aber das ist ja auch durch den Preisunterschied zu erklären.

Unterm Strich bekommt man bei den Soundcore Liberty 4 NC von Anker ein wirklich faires Paket geboten, das Verhältnis aus Preis und Leistung stimmt absolut. Insbesondere für Personen, die mal nicht eben über 200 Euro für Apple-Kopfhörer auf den Tisch legen wollen, ist dieses Einsteiger-Modell eine richtig gute Alternative.