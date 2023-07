Tiny Pirate Ship: Seeschlachten auf den Weltmeeren in neuem Premium-Game

Glücklicherweise finden sich neben all den Free-to-play-Games, die überladen sind mit Werbung, Abos und In-App-Käufen für Münzen, Diamanten und mehr, auch noch echte Premium-Titel, die ohne diese Einschränkungen auskommen. Ein weiteres Beispiel ist das neue Tiny Pirate Ship (App Store-Link), das seit kurzem im deutschen App Store zum Preis von 3,99 Euro zur Verfügung steht.

Tiny Pirate Ship lässt sich auf das iPhone herunterladen und benötigt nach dem Kaufvorgang zur Installation rund 85 MB eures Speicherplatzes. Darüber hinaus kann die Neuerscheinung auf allen Geräten ab iOS 11.0 oder neuer installiert werden. Auf eine deutsche Lokalisierung wird bisher noch verzichtet, die Spiel- und Menüsprache ist Englisch.

„Ahoi, furchtloser Seefahrer! Mache dich bereit für eine aufregende Reise der Rache wie nie zuvor! Willkommen bei Tiny Pirate Ship, dem ultimativen Spiel, in dem du das Kommando über ein Piratenschiff übernimmst, dich in epische Schiff-zu-Schiff-Schlachten stürzt und dich auf eine tückische Suche nach Beute begibst, um Rache am mächtigen Kraken zu üben!“

So berichtet der Entwickler Dan-Alexandru Melinte im App Store über sein Casual Game. Nach dem Download von Tiny Pirate Ship wird man zunächst mit einem kleinen Tutorial begrüßt, um sich mit der Steuerung des Spiels vertraut zu machen. Über Wischgesten auf dem iPhone im Porträtmodus bewegt man das eigene Piratenschiff, ein einfaches Antippen feuert Kanonen ab. Und wenn es einmal etwas schneller gehen soll auf See, bekommt man mit einem Doppeltipp aufs Display einen kleinen Geschwindigkeitsschub. Etwas verwirrend ist allerdings die gespiegelte Steuerung, die zumindest mich beim Spielen von Tiny Pirate Ship fast in den Wahnsinn getrieben hat: Bewegt man den Finger nach rechts, steuert das Boot nach links und umgekehrt. Eine Möglichkeit, diese Steuerung umzukehren, gibt es leider in den Einstellungen nicht.

Beute einsammeln und Piratenschiff verbessern

Im Verlauf des Spiels bereist man unterschiedliche Regionen mit dem eigenen Piratenschiff, setzt sich gegen feindliche Schiffe durch, trifft auf kleine Inseln und sammelt ganz Piraten-like immer wieder Beute ein. Mit letzterer lässt sich dann auch das Piratenschiff nach und nach mit neuen Waffen, optimierter Verteidigung oder einem ganz anderen Schiffsmodell verbessern. Und natürlich trifft man irgendwann auch wieder auf den großen Monster-Kraken, der einem das Leben auf See schwer macht.

Die ersten Eindrücke von Tiny Pirate Ship sind positiv, auch wenn die gespiegelte Steuerung des Schiffes einiges an Gewöhnung benötigt. Ich persönlich hätte einen etwas niedrigeren Kaufpreis für ein Casual Game dieser Art jedoch bevorzugt: Aus meiner Sicht hätten es 1,99 Euro oder 2,99 Euro für ein solches Spiel auch getan. Solltet ihr noch weitere Eindrücke zu Tiny Pirate Ship benötigen, könnt ihr euch das abschließende YouTube-Video ansehen.