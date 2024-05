Ring Pan-Tilt Indoor Cam: Motorisierte Basis erlaubt 360-Grad-Sicht

In den USA hat Ring die neue Ring Pan-Tilt Indoor Cam vorgestellt, eine Überwachungskamera für den Innenbereich, die eine integrierte Schwenk- und Neigefunktion bietet. Da man die motorisierte Basis einfach per App steuern kann, kann man sein Zuhause besser überwachen. Die Pan-Tilt Indoor Cam bietet volles und klares HD-Video und Nachtsicht in Farbe mit einem großen Schwenkbereich von 360 Grad und einem vertikalen Neigungsbereich von 169 Grad.

Die Kamera integriert die von Ring bekannten Funkionen für Kameras, unter anderem kann man auf das Livevideo zugreifen, Zwei-Wege-Audio nutzen und Alarme bei Bewegungen in Echtzeit erhalten. Wenn die neue Kamera eine Bewegung erkennt, benachrichtigt die Ring-App per Push und man kann in Echtzeit auf das Livebild zugreifen. Wenn nötig, kann man die Kamera drehen und neigen sowie über das integrierte Mikrofon durch die Kamera sprechen.

Mit Ring Protect noch mehr Funktionen freischalten

Der Funktionsumfang wird mit dem Ring Protect-Abonnement erweitert und bietet Zugriff auf Aufnahmen in der Cloud sowie eine Foto-Vorschau in der App-Benachrichtigung. Gleichzeitig ermöglicht Ring Protect einen Multi-Cam-Live-View mit bis zu vier Kameras an eine Standort, ebenso kann man das Fenster mit dem Livevideo per Bild-in-Bild auf dem Display halten, wenn man die App verlässt.

Die neue Ring Pan-Tilt Indoor Cam kommt nicht nur in den Farben Schwarz und Weiß, sondern auch in Blush, Charcoal und Starlight. In den USA ist die neue Ring Kamera ab dem 30. Mai für 79,99 US-Dollar erhältlich, während hierzulande noch keine Ankündigung zu sehen ist. Wir gehen aber davon aus, dass die neue Kamera später auch in Deutschland startet.