Tado X: Neue Heizthermostate setzen auf Matter und Thread

Es ist schon eine ganze Weile her, seit wir zum ersten Mal über Tado berichtet haben. Bereits in der zweiten Jahreshälfte 2016 sind die smarten Heizkörper-Thermostate des Münchner Herstellers auf den Markt gekommen – zumindest mit der Tado Bridge, die eine reichweitenstarke Funkverbindung ermöglicht hat. Seit fast acht Jahren hat sich an der grundlegenden Hardware von Tado nichts geändert – es sind nur einige neue Produkte hinzugekommen. Beispielsweise das einfache Basic-Thermostat, das Raumthermostat oder auch der drahtlose Temperatursensor.

Nun macht Tado den nächsten Schritt – und seine Produkte bereit für die Zukunft. Da Tado mit der X-Reihe auf Matter over Thread setzt, ist keine Bridge mehr notwendig, wenn man einen HomePod oder HomePod mini im Einsatz hat. Ansonsten gibt es eine neue Bridge namens Tado Bridge X, die einfach in eine Steckdose gesteckt wird. Per WLAN verbindet sich die Bridge mit dem WLAN und kann über Thread mit allen Produkten kommunizieren. Um die Reichweite zu erhöhen, kann man mehrere Bridges einsetzen, wobei andere Thread-Produkte auch als Repeater fungieren.

Tado Smartes Heizkörper-Thermostat X mit Display und Akku

Das neue Heizkörper-Thermostat X wartet mit einem hochauflösenden Touch-Dispay auf, während man jetzt auf eine neue T-Form setzt. Es ist kompakter und vielseitig einsetzbar, wobei im Lieferumfang entsprechende Adapter zur Installation beilegen. Neu ist auch die Tatsache, dass die Heizkörper-Thermostate X auf einen Akku statt auf Batterien setzen. Per USB-C kann man den Akku wieder aufladen, was nur einmal pro Jahr nötig ist.

Ein einzelnes Thermostat X kostet 99,99 Euro, zusammen mit der Bridge X liegt man bei 195,99 Euro. Vier weitere Thermostate gibt es für 369,99 Euro.

Tado Smartes Heizkörper-Thermostat X + Bridge X für 159,99 Euro (bei Tink.de kaufen) 1 Jahre Auto Assistent im Wert von 29 Euro kostenlos dabei

Tado Smartes Heizkörper-Thermostat X 4er Set + Bridge X für 439,98 Euro (bei Tink.de kaufen) 1 Jahre Auto Assistent im Wert von 29 Euro kostenlos dabei

Tado Smartes Heizkörper-Thermostat X 2er Set für 199,98 Euro (bei Tink.de kaufen)

Smartes Thermostat X für wassergeführte Fußbodenheizung

Das smarte Thermostat X kann herkömmliche Thermostate ersetzen und zur Steuerung eines Heizkessels, eines Zonenventisl oder in Räumen mit wassergeführter Fußbodenheizung zum Einsatz kommen. Das Thermostat X ist mit zwei Heizungs-Schnittstellen kompatibel: relais (ein/aus mechanisch) und OpenTherm (digital). Es kann alleine (mit einem Thread Border Router) genutzt werden oder es kann auch als Heizkesselsteuerung in einem System mit mehreren Smarten Heizkörper-Thermostaten X fungieren.

Das Tado Thermostat X schlägt mit 134,99 Euro zu Buche, während das Starter-Kit mit Bridge 199,99 Euro kostet.

Tado Smartes Thermostat X + Bridge X für 199,99 (bei Tink.de kaufen) 1 Jahre Auto Assistent im Wert von 29 Euro kostenlos dabei

Tado Smartes Thermostat X für 149,99 Euro kaufen (bei Tink.de kaufen)

Tado Funk-Temperatursensor X misst die Temperatur am Wunschort

Beide neuen Thermostate messen natürlich auch die Temperatur, allerdings ist dieser Wert nicht immer korrekt. Wenn sich ein Thermostat unter einer Fensterbank oder hinter einer Couch befindet, sind die Messwerte verfälscht. Der externe Funk-Temperatursensor X kann an einer beliebigen Stelle im Raum angebracht werden, um die Temperatur dort zu messen und die Heizung entsprechend anzupassen.

Für das neue Funk-Temperatursensor X von Tado müsst ihr 99,99 Euro einrechnen.

Tado Funk-Temperatursensor X für 99,99 Euro (bei Tink.de kaufen)

Tado X ist nicht mit Tado V3+ kompatibel

Da Tado X auf eine komplett neue technische Plattform basiert, sind die Geräte nicht mit den Produkten der früheren V3+ Generation kompatibel. Tado versichert aber, dass die Altgeräte jahrelang Updates erhalten.

Tado hat zudem den Wärmepumpen-Optimierer X vorgestellt. Da es hier umfangreiche Details zu besprechen gibt, folgt die Vorstellung gleich in einem separaten Artikel.