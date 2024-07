Onvis CS2: Fenster-Tür-Alarm mit 120 dB Sirene und Thread startet

Im Dezember 2019 haben wir den Vorgänger Onvis CS1 getestet, ab sofort könnt ihr die Neuauflage Onvis CS2 (Amazon-Link) kaufen. Es handelt sich dabei um einen Fenster-Tür-Alarm mit Sirene, der auch als Kontaktsensor funktioniert und ab sofort via Thread funkt. Darüber hinaus ist HomeKit-Support abermals mit an Bord. Der neue Fenster-Tür-Alarm Onvis CS2 kostet 34,99 Euro und steht ab sofort bei Amazon zum Kauf bereit.

Da der Onvis CS2 über Thread kommuniziert, wird kein zusätzlicher Hub benötigt, dafür allerdings ein Thread-Router, zum Bespiel ein HomePod, ein Apple TV oder ein Echo 4. Die Integration über HomeKit erfolgt kinderleicht und der Alarm-Sensor lässt sich auch in Automationen verwenden. Für mehr Optionen wird aber die Konfiguration in der Hersteller-App empfohlen, unter anderem könnt ihr definieren, wann der 120 dB laute Alarm anspringen soll. Es ist auch eine verzögerte Scharfschaltung möglich, um so das Haus verlassen oder betreten zu können, ohne dass die Sirene ertönt.

Mit verschiedenen Szenarien, die man einfach über den Knopf am Gerät aktivieren kann, könnt ihr zum Beispiel den Status Abwesend schnell einstellen. Wird der Kontaktsensor in der Zeit getrennt, ertönt eine Sirene, die ihr in der Hersteller-App anpassen könnt. Gleichzeitig gibt es eine dringliche Push-Nachricht auf euer iPhone, damit ihr prüfen könnt, ob in eurem Zuhause alles okay ist.

Des Weiteren speichert der Onvis CS2 32 Tage lang alle Hinweise und kann auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Diese Werte könnt ihr in der Home-App für weitere Automationen verwenden. Der Betrieb erfolgt mit den mitgelieferten Batterien und die genauen Abmessungen der Sirene liegen bei 3,7 x 2,2 x 9 Zentimeter – also nicht gerade klein.

Der Fenster-Tür-Alarm Onvis CS2 steht ab sofort mit Thread für 34,99 Euro zum Kauf bereit.

Onvis Fensteralarm Türalarm Thread, 120 dB Secure Kontaktsensor mit Alarmsirene,... 【Schnelle Reaktion】 Als intelligenter Fensteralarm Türalarm, der auf dem Thread-Protokoll basiert, ist der CS2-Türalarmsensor schneller,...

【Home Hub-Anforderungen】 Erfordert ein Thread-fähiges Apple Home Hub-Gerät, das in der Apple Home-App als VERBUNDENER Hub eingestellt ist. Das...