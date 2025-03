Weitere Eve-Produkte für Apple Home und Matter im Angebot erhältlich

Am Dienstag sind die ersten Frühlingsangebote bei Amazon gestartet und wir haben bereits über das stark reduzierte Eve Thermo und Eve Thermo Control berichtet. Nun könnt ihr weitere Gadgets des Münchner Herstellers Eve Systems zum Sonderpreis kaufen. Alle sind mit Apple Home kompatibel, entweder über HomeKit oder Matter. Wir stellen euch die spannendsten Angebote vor.

Passend zum Start in die Gartensaison gibt es Eve Aqua für nur 99,99 Euro. Die Bewässerungssteuerung passt auf übliche Wasseranschlüsse und hilft euch dabei, die Bewässerung im Garten zu automatisieren und intelligent zu steuern. Zeitpläne per App, Gießen von unterwegs oder das Steuern per Sprachbefehl sind mit Eve Aqua kein Problem. Für unter 100 Euro gab es Eve Aqua bisher übrigens noch nie. Die Verbindung zum Smart Home erfolgt via Matter over Thread.

Angebot Eve Aqua – Smarte Bewässerungssteuerung per App oder Siri, Garten und Balkon... Eve Aqua erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Steuern Sie Rasensprenger oder Bewässerungssysteme per App, Siri oder direkt am Gerät. Oder legen Sie mühelos Zeitpläne an, die den Garten...

Mit Bluetooth und Thread ausgestattet macht der Eve Light Switch eure „dumme“ Deckenbeleuchtung smart. Sie kann dann nicht nur per Schalter, sondern auch per App oder Siri ein- und ausgeschaltet werden. Die Besonderheit: Eve Light Switch lässt sich in bestehende Rahmen integrieren und funktioniert zudem auch mit Wechsel- und Kreuzschaltungen. Der Preis sinkt jetzt auf 69,99 Euro, günstiger gab es den smarten Schalter bisher noch nicht.

Angebot Eve Light Switch (Apple Home) – Smarter Lichtschalter, Einfach-, Wechsel- &... Eve Light Switch erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Bestehende Leuchten in ein intelligentes Beleuchtungssystem verwandeln und per App, Siri oder am Schalter selbst ein- und ausschalten.

Falls ihr noch eine klassische HiFi-Anlage im Einsatz habt, könnt ihr diese mit dem Eve Play einfach um AirPlay erweitern, um problemlos von iPhone, iPad oder Mac Audio-Inhalte abspielen zu können. Als Ausgänge bietet Eve Play unter anderem AUX, aber auch einen optischen und koaxialen Ausgang. Der Preis sinkt im Rahmen der Frühlingsangebote auf 99,95 Euro, diesen Preis gab es auch schon vor Weihnachten.

Angebot Eve Play (Apple Home) – Audiostreaming Adapter für AirPlay, Automatischer... Musik mit AirPlay auf vorhandene Verstärker, Aktivlautsprecher oder Soundbars streamen und liebgewonnene Hi-Fi-Komponenten einfach smart machen

Synchrone Multiroom-Wiedergabe: Dank des Audio-Sync von Eve Play spielt die Anlage ohne zeitverzögerte Töne simultan mit anderen...

Zur Erfassung von Wetterdaten im Innen- oder Außenbereich bietet sich Eve Weather an. Per Matter over Thread könnt ihr Temperatur und Luftfeuchtigkeit an die Apple Home App übertragen und dort beispielsweise für Automationen nutzen. Zudem hat Eve Weather ein eigenes Display, auf dem die Daten auch direkt abgelesen werden können. Derzeit bekommt ihr den Sensor für 59,99 Euro, so teuer war er auch rund um den Black Friday.

Angebot Eve Weather (Matter) – Smarte Wetterstation, Temperatur, Luftfeuchtigkeit,... Google, Alexa oder Siri nach der Temperatur und Luftfeuchtigkeit direkt vor der Haustür fragen.

Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Wettertrend immer im Blick behalten.