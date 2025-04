iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 schließen viele Sicherheitslücken

Mit der gestrigen Update-Flut für iPhones, iPads und Macs hat Apple nicht nur zahlreiche neue Features für unterstützte Apple-Geräte freigegeben – darunter auch erstmals Apple Intelligence-Funktionen wie Genmoji, Image Playground und Schreibwerkzeuge in Deutschland – sondern auch so einige Sicherheitslücken geschlossen. Keine davon soll aber wirklich aktiv ausgenutzt worden sein.

So haben allein iOS 18.4 und iPadOS 18.4 60 Sicherheitslücken behoben, wie Apple in einem Sicherheits-Dokument zu den neuesten Software-Updates berichtet. Auch für die geschlossenen Sicherheitslücken in macOS 15.4 Sequoia gibt es ein eigenes Sicherheits-Dokument von Apple. Das Update für den Mac behebt über 120 Schwachstellen in sämtlichen Bereichen, darunter auch im App Store, bei AirDrop oder im Dock.

Zu den Sicherheitslücken, die mit den mobilen Betriebssystem-Updates geschlossen wurden, gehört unter anderem ein Problem, das den Zugriff auf sensible Schlüsselbunddaten aus einem iOS-Backup ermöglichen könnte. Ein weiteres Problem betraf das automatische Ausfüllen von Kennwörtern, bei dem ein Kennwort auch nach einer fehlgeschlagenen Authentifizierung ausgefüllt wurde, ebenso wie einen Fehler, der es ermöglichen könnte, versteckte Fotos ohne eine Authentifizierung anzuzeigen.

Wer also noch nicht auf iOS 18.4, iPadOS 18.4 oder macOS 15.4 aktualisiert hat, tut gut daran, die Updates bald anzustoßen, da damit auch jede Menge Schwachstellen in den Betriebssystemen geschlossen worden sind. Die Aktualisierungen stehen seit gestern Abend unter Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate kostenlos auf den jeweiligen Apple-Geräten zur Installation bereit.