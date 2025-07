SplitBill: Kostenlose App erleichtert das Aufteilen gemeinsamer Rechnungen

Ich kenne es noch gut aus meiner WG-Zeit: Man geht zusammen mit seinen Mitbewohnern einkaufen, einer zahlt für alle und am Ende muss man mühsam auseinander rechnen, wer nun welche Summe zu tragen hat. Hier setzt die kostenlose Open-Source-App „SplitBill“ (App-Store-Link) an und übernimmt das Rechnen für euch. Ich habe mir die App genauer angeschaut.

Die App, die sogar in deutscher Sprachversion verfügbar ist, ist denkbar einfach aufgebaut. Beim ersten Öffnen könnt ihr direkt loslegen, ohne Account oder sonstige Anmeldung. Ihr seht zwei Button: „Bild auswählen“ und „Scanner öffnen“. Habt ihr also bereits einen Bon fotografiert, könnt ihr diesen aus eurer Foto-Galerie auswählen. Ansonsten öffnet ihr einfach den Scanner.

Der Scanner erfasst den Bon dabei auch sehr schnell und genau. Ihr könnt in einem Schritt auch mehrere Bons einscannen, wenn es nötig sein sollte und auch den Scanvorgang beliebig oft wiederholen. Tippt danach auf „Fertig“.

Es erscheint ein Dialog, der euch dazu anhält, „Karten“ anzulegen. Dieser etwas unpassende Begriff meint das Erstellen von zum Beispiel Personen, auf die die Rechnungssumme aufgeteilt werden soll. Wenn ihr also zu zweit eingekauft habt, dann müsstet ihr eine Karte für Person 1 und eine für Person 2 anlegen.

Danach kehrt ihr zum gescannten Bon zurück. Die App hat alle Beträge dann bereits schwarz eingerahmt, sodass ihr dann per Tippen auswählen könnt, welcher Person welcher Posten zuzuordnen ist. Jeder einzelne Betrag lässt sich dabei außerdem manuell ändern und auch mehrfach zuweisen. Unten am Bildschirmrand seht ihr dann die jeweils pro Person zu tragende Summe sowie die Gesamtsumme. So lässt sich schnell überprüfen, ob ihr alle Positionen berücksichtigt habt.

Kostenlos laden und nutzen

Die App ist, wie oben schon erwähnt, vollkommen kostenlos und funktioniert, ohne dass ein Account erstellt werden muss. Auch auf eine Cloud-Anbindung wird verzichtet. Für alle, die des öfteren mit anderen Rechnungen aufteilen, dürfte SplitBill eine sehr praktische Lösung sein. Die Installation der App setzt iOS 17 oder neuer voraus.