iPhone 17: Leaker bietet neue Detailansichten der kommenden Generation

In den letzten Wochen sorgten immer wieder neue Leaks zur kommenden iPhone 17-Generation medial für Aufsehen in der Apple-Welt. Einige davon zeigten das rückseitige Kamera-Design, andere wiederum die möglichen Farbvarianten der Pro-Modelle. Und erst kürzlich wurde ein iPhone 17 in der freien Wildbahn gesichtet.

Der bekannte Leaker Sonny Dickson hat nun wohl die umfassendste und detailreichste Ansicht der neuen Apple-Smartphones beim sozialen Netzwerk X geteilt. Auf seinem Foto soll die gesamte iPhone 17-Produktpalette zu sehen sein, einschließlich der meisten oder vielleicht sogar allen erwarteten Farbvarianten. Das Foto zeigt jeweils vier Farboptionen für das iPhone 17, das iPhone 17 Air, das iPhone 17 Pro und und das iPhone 17 Pro Max.

Auf dem von Dickson geteilten Bild werden vier zuvor schon in der Diskussion stehende Farben für das iPhone 17 Pro gezeigt: Weiß, Schwarz, ein dunkles Marineblau und ein knalliges Orange. Das Foto zeigt nun erstmals auch, wie die entsprechenden Farbvarianten zusammen mit dem Gerät aussehen können. Fans von kräftigeren Farben könnten bei der neuen Generation des iPhones daher durchaus auf ihre Kosten kommen – sollten die Farbvarianten des Bildes korrekt sein.

Etwas gedeckter geht es bei den iPhone 17 Air-Modellen zu: Hier gibt es Schwarz, Weiß, Hellblau und etwas, das an einen schwachen Goldton erinnert. Die iPhone 17-Modelle werden ebenfalls mit Schwarz, Weiß, Hellblau sowie einem Hellrosa-Farbton dargestellt. Da der Leaker Sonny Dickson bereits in der Vergangenheit eine solide Erfolgsbilanz aufweisen konnte, kann man davon ausgehen, dass die von ihm vorgestellten iPhone 17-Modelle und -Farben durchaus ab September über die Ladentheke gehen könnten. Nun fehlt eigentlich nur noch der finale Termin für die Keynote, hier wird sich Apple aber wohl mindestens bis Ende August Zeit lassen.