Netgear: Orbi WLAN-7-Portfolio um die neue Orbi 370-Serie erweitert

Das bekannte Unternehmen für Netzwerklösungen, Netgear, bringt eine neue Orbi 370-Reihe auf den Markt. Das WLAN-7-Mesh-System wurde speziell für vernetzte Haushalte entwickelt und bietet schnelles Internet sowie eine flächendeckende WLAN-Abdeckung mit aktuellen Sicherheits- und Datenschutzfunktionen. Zudem ist es Netgears bislang günstigstes Set.

In vielen Haushalten sind heute mehr als 20 Geräte gleichzeitig online, was eine noch nie dagewesene Anforderung an WLAN-Netzwerke stellt. In diesen anspruchsvollen Umgebungen will die Orbi 370-Serie dafür sorgen, dass jedes Familienmitglied jederzeit störungsfrei streamen, ohne Verzögerungen via Video telefonieren als auch spielen können und seine Smart-Home-Geräte zuverlässig nutzen kann. Die Orbi 370-Serie ermöglicht WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbps, die Abdeckung kann mit wenigen Klicks schnell und einfach durch zusätzliche Satelliten erweitert werden. Mit der Neuerscheinung können Flächen von bis zu 360 m² abgedeckt werden.

Orbi liefert die Technologie im Hintergrund und sorgt dafür, dass Familien ohne Einschränkungen arbeiten, leben und spielen können. Angetrieben von der neuesten WLAN-7-Technologie, kombiniert Multi-link Operation (MLO) 2,4GHz und 5GHz Bänder, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Latenz zu verringern und die Leistung der angeschlossenen Geräte zu steigern. Ein 2,5-Gbit/s-Internetanschluss macht das System kompatibel mit aktuellen Multi-Gigabit-Tarifen vieler Internetanbieter. Die integrierten 2,5-Gbit/s-Ethernet-Ports, sowohl am Router als auch am Satelliten, bieten flexible kabelgebundene oder kabellose Anschlussmöglichkeiten für Geräte wie Smart-TVs, Spielekonsolen oder PCs.

Mehrere Sicherheitsmechanismen mit an Bord

Der Heimrouter ist die digitale Eingangstür zum Zuhause – und sollte ebenso gut geschützt sein. Netgear stattet die Orbi-Systeme mit modernen Sicherheitsfunktionen wie Firewall und Live-Sicherheits-Patches aus, die proaktiv vor aktuellen Cyber-Bedrohungen schützen. Auch automatische Sicherheitsupdates, VPN-Unterstützung, WPA3-Verschlüsselung, Zugangskontrolle und ein Gastnetzwerk sind standardmäßig integriert. Diese Funktionen sind bereits im Lieferumfang enthalten, so dass keine monatlichen Kosten für den grundlegenden Schutz anfallen.

Ergänzend ist eine 30-tägige Testversion von Netgear Armor Powered by Bitdefender enthalten. Diese bietet erweiterten Schutz vor Bedrohungen für alle angeschlossenen Geräte im Heimnetzwerk und zusätzlichen Datenschutz mit VPN, wenn man sich zu Hause oder unterwegs verbindet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Antiviren-Produkten für Computer ist Armor eine Sicherheitslösung, die auf dem Router ausgeführt wird und zusätzlichen Schutz bietet für Überwachungskameras, Babyphones oder andere IoT-Geräte – und so den Bedarf an mehreren Sicherheitsabonnements oder Software reduziert.

Mit den Netgear Smart Parental Controls lassen sich Bildschirmzeiten verwalten, Online-Sicherheit stärken und digitale Gewohnheiten der Familie im Blick behalten. Die Grundfunktionen sind kostenfrei, für die Premium-Version wird nach einer 30-tägigen Testphase ein Abo fällig. Darüber hinaus werden keine Informationen über die besuchten Websites erfasst und keine Netzwerkdaten ausgewertet.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Netgear Orbi 370-Serie ist ab dem 8. September auf der Netgear-Website und bei Amazon in mehreren Sets verfügbar. Das RBE373-Set enthält einen Router and 2 Satelliten und kostet 349,99 Euro, das RBE372-Set verfügt über einen Router and einen Satelliten für 249,99 Euro, und der RBE370 ist ein Ergänzungs-Satellit für 119,99 Euro. Auf der Produktseite von Netgear sind die Neuerscheinungen bereits gelistet, aber noch nicht bestellbar.