YouGov-Umfrage: Weniger als die Hälfte der Deutschen setzen WLAN-Repeater ein

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von AVM hat die aktuelle Internetnutzung in Deutschland analysiert. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Frieden im digitalen Heim eng mit der Nutzung von WLAN-Repeatern verknüpft ist. Über 3.000 Teilnehmende wurden gefragt, ob sie regelmäßig Internetprobleme erleben und ob sie WLAN-Repeater verwenden.

77 Prozent der Befragten gaben den Ausfall des Internets als Hauptgrund für Streitereien an. Mehr als ein Viertel streitet sich wegen schlechter WLAN-Reichweite. Interessanterweise setzen 42 Prozent derjenigen, die Probleme mit der WLAN-Reichweite haben, keinen Repeater ein. Von denen, die schlechte Bandbreite und Empfang bemängeln, nutzen 47 Prozent keinen WLAN-Repeater.

Die Lösung liegt quasi auf der Hand: Um den digitalen Hausfrieden wiederherzustellen, kann ein WLAN-Repeater durchaus helfen. Die Sendeleistung eines Routers ist regulatorisch beschränkt und oft durch bauliche Gegebenheiten, wie dicke Wände oder Wasserleitungen, limitiert. Hier unterstützen WLAN-Repeater mit Mesh-Technologie, um das WLAN-Signal zuverlässig in alle Räume zu erweitern.

Nur jeder zweite Haushalt nutzt WLAN-Repeater für besseren Empfang

Obwohl sie mit Hilfe von Mesh-Technologie den WLAN-Empfang im Haus deutlich verbessern können, setzt im gesamten Umfrage-Panel sogar über die Hälfte der Befragten (57 Prozent) keinen WLAN-Repeater ein. Lediglich 39 Prozent nutzen einen oder mehrere Repeater, während 5 Prozent keine Angaben machten.

Drei Viertel der Teilnehmenden sagen, dass es in ihrem Zuhause schon mal Probleme mit der Internetverbindung über WLAN gegeben hat (50 Prozent ja, selten (1-4 mal), 25 Prozent ja, häufig (5 mal oder mehr). Als Hauptursache für diese Probleme nannte rund ein Drittel (31 Prozent) eine mangelnde WLAN-Reichweite bzw. ungenügenden Empfang. 23 Prozent sehen als Grund Probleme mit der Bandbreite bzw. ruckeligen Empfang an. Weitere Gründe sind ein Internetausfall oder zu viele User im Netzwerk.

Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov-Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für die Befragung wurden im Zeitraum vom 26.03. bis 01.04.2025 insgesamt 3.099 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse stehen repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

