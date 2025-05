Chip-Festnetztest: Deutsche Telekom ist bester Internetanbieter

Wer wie wir einen nicht unerheblichen Anteil unserer Arbeitszeit im Internet verbringt, ist auf eine schnelle und zuverlässige Verbindung angewiesen. Gerade im stationären DSL- und Glasfaser-Segment buhlen viele Anbieter in Deutschland um einen Vertrag mit der möglichen Kundschaft. Das Computer-Fachmagazin Chip hat nun einen umfassenden Internetanbieter-Test in Deutschland durchgeführt und die Ergebnisse vorgestellt.

Mit der Gesamtnote 1,62 ist die Deutsche Telekom nationaler Sieger im Festnetztest von Chip. Getestet wurden vier Internet-Anbieter, deren Angebot deutschlandweit erhältlich ist. Vor allem in der für den Test wichtigsten Kategorie, der Vertragserfüllung, sammelte die Telekom die meisten Punkte: Die Kundinnen und Kunden bekommen die Geschwindigkeit, die sie bestellt haben. Der Test zeigt auch: Die Telekom hat die verlässlichsten Anschlüsse mit der geringsten Latenzzeit.

Der Netztest in Zahlen

Die Reaktionszeit im Festnetz der Telekom konnte sich durchaus sehen lassen: Mit einer durchschnittlichen Latenzzeit von nur 16,3 ms schlägt das Netz die Konkurrenz und kommt auf die Bestnote 1,0. Auch die Stabilität des Netzes überzeugte im Test: Die Telekom wies die geringste Ausfallquote mit lediglich 0,098 Prozent auf – demnach ist ein Anschluss im Test durchschnittlich fast 15 Tage ohne Ausfall. Zum Vergleich: Bei der Konkurrenz von Vodafone trat ein Ausfall im Durchschnitt schon nach 8,52 Tagen auf. Mit 31 Prozent hat die Telekom darüber hinaus den höchsten Anteil an Anschlüssen, die nicht mehr als einen Ausfall pro Monat zu verzeichnen haben.

Wie wurde getestet?

Gemessen wurde mit rund 1.000 Mini-Rechnern auf RasPi-Basis, die das Magazin Chip gemeinsam mit ihrem Partner Net Check an Festnetz-Kunden und -Kundinnen im gesamten Bundesgebiet verteilt hat. Innerhalb von drei Monaten wurden fast 25 Millionen Tests durchgeführt, um die Qualität, Performance und Stabilität der Internet-Anschlüsse zu bestimmen. Die zweite Datenquelle für die Tests waren Messungen über speedtest.chip.de. Aus dieser Quelle gingen rund 87.000 valide Messungen zur Down- und Upload-Geschwindigkeit sowie zur Reaktionszeit in die Bewertung ein.

Auf den weiteren Plätzen landeten Vodafone mit einer Gesamtnote von 1,79, 1&1 mit einer Note von 1,85 sowie O2 als Schlusslicht mit einer Gesamtnote von 2,04. Weitere Informationen zum Chip-Festnetz-Test gibt es auf der Website des Magazins, die Internettarife des Testsiegers gibt es hier.