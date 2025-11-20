Sound-Upgrade mit Sonos: Era, Beam und Arc stark reduziert

Nach dem Software-Debakel im vergangenen Jahr haben sich die Wogen bei Sonos mittlerweile wieder geglättet. Die allermeisten Probleme wurden dann ja doch relativ schnell behoben, ein Großteil der Installationen war ja ohnehin gar nicht betroffen. Ich habe in der ganzen Zeit keine Einschränkungen feststellen müssen und habe meine Sonos-Lautsprecher weiterhin jeden Tag im Einsatz.

Im Rahmen der Black Friday Week gibt es zahlreiche Sonos-Produkte im Handel günstiger, es sind Rabatte von bis zu 30 Prozent möglich. Bei eher preisstabilen Produkten wie den Speakern von Sonos kann sich das durchaus sehen lassen. Ich möchte euch meine drei Favoriten vorstellen.

Statt Echo Studio oder HomePod: Der Sonos Era 100

Falls ihr keinen Thread Border Router benötigt, wie es die smarten Speaker von Amazon und Apple sind, dann bekommt ihr mit dem Era 100 von Sonos den besten Klang. In dieser Größenordnung und Preisklasse macht der Nachfolger des Sonos One und Play:1 eine hervorragende Figur.

Auf einen Sprachassistenten muss man natürlich nicht verzichten. Amazon Alexa und Google Assistant sind mit von der Party, außerdem könnt ihr die (bisher leider nur englische) Sonos Voice Control nutzen.

Der kleine und kompakte Speaker steht bei uns im Kinderzimmer, im Flur und als Rear-Speaker im Wohnzimmer. Die Einsatzmöglichkeiten sind wirklich vielfältig. Den schwarzen Era 100 gibt es derzeit für 179 Euro, die weiße Variante kostet 10 Euro mehr.

Sonos Era 100



Mehr Sound für den Fernseher: Sonos Beam

Die zweite Generation des Sonos Beam macht den Klang des Fernsehers definitiv ein Stückchen besser. Das habe ich unter anderem im Wohnzimmer meines Vaters, aber auch im Schlafzimmer bei uns Zuhause feststellen dürfen. Was gibt es Schöneres, als sonntagmorgens noch ein bisschen mit den Kindern im Bett zu chillen und die Sendung mit dem Elefanten mit ordentlich Wumms zu genießen?

Neben der kleinen Soundbar, die Sonos Beam ist derzeit für 349 Euro erhältlich, gibt es auch noch die große Sonos Arc Ultra. Das ähnlich große Modell ohne Ultra habe ich zuhause mit einem Sonos Sub im Einsatz – das macht wirklich Spaß.

Ein kleiner Tipp: Wenn ein Sub oder Sub mini gekoppelt wird, können Sonos Soundbars ein paar Aufgaben abgeben und klingen dann noch besser.

Sonos Arc Ultra



Sonos Sub Mini



Da staunt sogar der Postbote: Sonos Move

Der Sonos Move ist so etwas wie die Allzweckwaffe. Letztlich wurde meine Frau von unserem Paketboten angesprochen. Er fragte, ob es gestern in Ordnung gewesen sei, dass er das Paket einfach vor die Tür gestellt hat. Er hätte geklingelt, aber die Musik sei so laut gewesen. Ja meine Güte, ich habe halt mit ordentlicher Lautstärke geduscht. Manchmal muss man die paar sturmfreien Minuten auch mal ordentlich nutzen.

Bei uns steht der Sonos Move auf der Ladestation im Badezimmer. Von dort wird er immer mal wieder entführt, etwa auf die Terrasse für einen gemütlichen Sommertag oder auch mal in den Vorgarten für gruselige Halloween-Klänge. Dank IP56 kann dem Move so schnell nichts passieren. Falls es für euch eine Portion kleiner ausreicht, ist der Roam der zweiten Generation eine passende Alternative.

Sonos Move 2

