Vivaldi Browser jetzt in Version 7.7 erhältlich

Der Vivaldi-Webbrowser (App-Store-Link) liegt nun für Android und iOS in der Version 7.7 vor. Besonders die Android-User profitieren von Neuerungen, die das Entwicklerteam als Reaktion auf das Feedback seiner Nutzerschaft umgesetzt hat. Die iOS-Version von Vivaldi will fortan mit iOS-26-Kompatibilität überzeugen. Neue Funktionalität gibt es für iPhone-Nutzer in dieser Version nicht.

So beziehen sich die Neuerungen in Version 7.7 von Vivaldi für iOS auch ausschließlich auf Veränderungen „unter der Haube“. Da der Browser jetzt auch für iOS 26 optimiert ist, läuft er nun flüssiger und schneller auf allen iPhones mit Apples neuestem Betriebssystem. Auch die Nutzung über mehrere Geräte hinweg sollt nahtloser möglich sein.

Android-Nutzer profitieren mit dem Update von diversen Funktionen, die sich die Nutzerschaft von Vivaldi schon seit längerem gewünscht hat. Mit dabei sind unter anderem die Einstellungsmöglichkeit einer nutzerdefinierten Suchmaschine, die neben Google, DuckDuckGo und Ecosia auch die Verwendung von individuellen Suchmaschinen, wie etwa der interne Suche eures Firmen-Intranets oder ähnliches zulässt.

Auch könnt ihr unter Android ab sofort eure Lesezeichenleiste im- und exportieren und so einfacher auf Vivaldi als Standardbrowser wechseln. Zusätzlich wurde auch der Dark Mode überarbeitet und optimiert.

Update steht zum Download bereit

Das Update von Vivaldi für iOS könnt ihr ab sofort im App Store herunterladen. Vergangene Woche veröffentlichte Vivaldi die Version 7.7 übrigens auch für Desktop. Mit dabei ist eine überarbeitet Startseite, die ihr nach euren individuellen Bedürfnissen gestalten könnt, sowie eine einfachere Möglichkeit, Tabs von verschiedenen Geräten zu managen und aufzurufen. Auch das Privatsphäre-Dashboard wurde überarbeitet und verfügt jetzt über ein verbessertes Design.