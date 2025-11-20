Samsung Portable SSD T7: Die beste Festplatte für Mac-Nutzer

Der Aufpreis für mehr SSD-Speicher direkt bei Apple ist erschreckend teuer, sodass man sich beim Kauf häufig dagegen entscheidet. Natürlich ist der integrierte Speicher bequemer, da man eben keine externe Festplatte anschließen muss. Wenn der Speicherplatz dennoch knapp wird, hilft ein externes Speichermedium. Die wohl beste Lösung für Mac-Nutzer und Nutzerinnen ist die Samsung Portable SSD T7. Hier handelt es sich zwar um eine etwas ältere SSD, aber ich erkläre dir, warum sich die neue T9 für Mac-User nicht lohnt.

Samsung Portable SSD T7 jetzt zum Bestpreis kaufen

Amazon verkauft die Samsung Portable SSD T7 mit 2 TB Speicher in der Farbe „Titan Grey“ für aktuell nur 124,99 Euro (Amazon-Link), was der aktuelle Jahresbestpreis ist. Andere Modelle und Ausstattungen sind nicht reduziert.

Warum die T7 völlig ausreichend ist

Für externe SSDs hat sich der Standard „USB 3.2 Gen.2“ etabliert, allerdings setzt Apple auf einen anderen Standard: Thunderbolt. Daraus resultiert, dass Festplatten, die über „USB 3.2 Gen.2“ besonders schnelle Datenübertragungen erreichen, für Mac-Nutzer keinen Vorteil bieten. Am Mac sind die Lese- und Schreib Geschwindigkeiten über den USB-Standard ohnehin auf circa 1.000 MB/s beschränkt. Warum sollte man also eine teurere Festplatte kaufen, die bis 2.000 MB/s oder mehr ermöglicht? Nutzt du die Festplatte nur am Mac, ist die Samsung Portable SSD T7 die perfekte Wahl.

Ich selbst habe sowohl eine T7 als auch eine T9 im Einsatz, die ich am Mac mini und MacBook Pro nutze, um mit Time Maschine Backups anzulegen. Darüber hinaus eignen sich die Festplatten natürlich auch als erweiterte Ablage, zum Beispiel für Fotos, Videos oder Dateien.

Angebot Samsung Portable SSD T7, SSD 2 TB, USB 3.2 Gen.2, 1.050 MB/s Lesen, 1.000 MB/s... Dein externer Highspeed-Speicher als Backup-SSD zur Datensicherung im kompakten Hosentaschenformat und mit Kapazitäten von bis zu 4 TB¹

Dank USB 3.2 Gen.2 bis zu 9,5 Mal schneller als externe HDD-Festplatten², Mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s bzw. 1.000 MB/s³...

Wann sich die Samsung Portable SSD T9 lohnt

Insofern du die SSD auch mal mit anderen Geräten nutzt, zum Beispiel mit Windows-Laptops, kann man darüber nachdenken auf die T9 umzusteigen. Mit dem Standard „USB 3.2 Gen.2×2“ erreicht die Festplatte bis zu 2.000 MB/s beim Schreiben und Lesen, sodass die SSD doppelt so schnell ist wie die T7. Diese Stärke kann die Festplatte aber nur ausspielen, wenn das Endgerät den Standard unterstützt.

Wenn es die Samsung Portable SSD T9 werden soll, ist in der Black Friday Woche nur die Platte mit 4 TB reduziert. Der Preis ist von 419,90 Euro auf 298,99 Euro gefallen – günstiger gab es die SSD noch nie.