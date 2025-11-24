Dyson Clean+Wash Hygiene: Neuer Nass- und Trockensauger ab sofort erhältlich

Anfang September dieses Jahres sorgte der bekannte Haushaltsgeräte-Hersteller Dyson für ein eindrucksvolles Produktfeuerwerk auf der IFA 2025-Messe in Berlin. Im Rahmen eines eigenen Events stellte man eine große neue Produktpalette mit einigen Neuerscheinungen aus dem Staubsauger-, Saugroboter-, Luftreiniger-, Heizlüfter- und Ventilatoren-Segment vor.

Zu diesen Neuerscheinungen gehört auch der neue Dyson Clean+Wash Hygiene, ein leichter Nass- und Trockensauger, der ohne unhygienische Filter auskommt und so ein neues Reinheitsniveau bei der Hartbodensäuberung schaffen möchte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Nassreinigern mit Filtern, die verstopfen, Bakterien einfangen und unangenehme Gerüche verursachen können, hält der Dyson Clean+Wash Hygiene sämtlichen Schmutz und das Schmutzwasser innerhalb des Reinigungskopfes zurück. Das System verhindert Schmutz- und Bakterienablagerungen in Leitungen, das Verstopfen von Filtern und den Verlust an Saugkraft. Es sorgt außerdem dafür, dass nur sauberes Wasser auf den Boden gelangt.

Die dichtere, ultraabsorbierende Mikrofaserwalze mit 84.000 Mikrofasern pro Quadratzentimeter und eingebetteten Nylonborsten soll mit jedem Zug mehr aufnehmen, während das lediglich 3,7 Kilogramm leichte und flache Gehäuse unter Möbeln und an Kanten entlang gleitet. Ohne unhygienischen Filter und mit einem Selbstreinigungszyklus liefert er eine praktische Hartbodenreinigungslösung.

Das sind alle Features der Neuerscheinung nochmals im Überblick:

Filterloses Reinigungssystem: Verzicht auf klassische Filter verhindert Bakterienbildung, Schlammbildung und Gerüche – für eine dauerhaft starke Reinigungsleistung ohne Verstopfungen.

Verzicht auf klassische Filter verhindert Bakterienbildung, Schlammbildung und Gerüche – für eine dauerhaft starke Reinigungsleistung ohne Verstopfungen. Neue Hybrid-Mikrofaserwalze: Mit 84.000 Filamenten/cm² und 1.400 Nylonborsten nimmt sie Staub, Haare und Flüssigkeiten besonders gründlich auf und entfernt auch hartnäckige Flecken in einem Schritt.

Mit 84.000 Filamenten/cm² und 1.400 Nylonborsten nimmt sie Staub, Haare und Flüssigkeiten besonders gründlich auf und entfernt auch hartnäckige Flecken in einem Schritt. Niedriges Gewicht und flaches Design: Nur 3,82 kg leicht und bis auf 113 mm absenkbar – perfekt für die Reinigung unter niedrigen Möbeln und an Kanten.

Nur 3,82 kg leicht und bis auf 113 mm absenkbar – perfekt für die Reinigung unter niedrigen Möbeln und an Kanten. Hygienische Wartung: Schmutz und Schmutzwasser werden direkt im Saugkopf gesammelt und können sauber entsorgt werden. Im Selbstreinigungsmodus wird die Walze mit 85 °C heißer Luft getrocknet.

Schmutz und Schmutzwasser werden direkt im Saugkopf gesammelt und können sauber entsorgt werden. Im Selbstreinigungsmodus wird die Walze mit 85 °C heißer Luft getrocknet. Individuelle Reinigung: Vier Reinigungsmodi inklusive Boost-Modus und optimierte Wasserdosierung für bis zu 350 m² Bodenfläche pro Tankfüllung.

Vier Reinigungsmodi inklusive Boost-Modus und optimierte Wasserdosierung für bis zu 350 m² Bodenfläche pro Tankfüllung. Dreiseitige Kantenreinigung: Für gründliche Sauberkeit bis an Wände und Fußleisten.

Der Dyson Clean+Wash Hygiene kommt auf eine Akkulaufzeit von bis zu 48 Minuten und deckt mit einer Füllung des 750 ml großen Wassertanks eine Fläche von bis zu 350 qm ab. Die Neuerscheinung ist ab sofort zum Preis von 499 Euro in allen Dyson Stores und im Webshop von Dyson erhältlich. Im Lieferumfang enthalten ist neben dem Nass- und Trockensauger selbst auch eine Flasche Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel für Hartböden sowie das Dyson Heißluft-Trockendock.