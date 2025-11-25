GoodLinks: Update auf Version 3.0 bringt Offline-Artikel als Premiumfunktion mit

GoodLinks (App-Store-Link) ist eine Lesezeichen- und Linksammler-App, die vor mittlerweile fünf Jahren ihr App-Store-Debüt feierte. Mit der praktischen App lassen sich Links zu Inhalten, die man sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal in Ruhe ansehen will, schnell und einfach speichern. Nun hat die Anwendung ein großes Update auf Version 3.0 bekommen und kommt ab sofort mit einem neuen Design sowie einer neuen Premiumfunktionen daher.

Im deutschen App Store steht GoodLinks in Versionen für iPhones, iPads und Macs zum Download bereit. Dafür muss man mindestens über iOS/iPadOS 16.0 bzw. macOS 13.0 oder neuer verfügen, und auch rund 126 MB an freiem Speicherplatz bereithalten. GoodLinks ist in deutscher Sprache nutzbar und kostet einmalig 9,99 Euro im App Store. Wer von allen Premium-Funktionen Gebrauch machen möchte, zahlt pro Jahr zusätzlich 5,99 Euro.

Mit Version 3.0 von GoodLinks hält ab sofort ein neues Liquid Glass-Design Einzug. GoodLinks wurde in dieser Hinsicht vollständig für iOS und iPadOS 26 aktualisiert und zeigt das Liquid Glass-Design in der gesamten App sowie in einem überarbeiteten App-Icon. Auch die neue Menüleiste auf dem iPad wird ebenfalls unterstützt.

Darüber hinaus können Artikel und Bilder nun nahtlos zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert werden. „Jeder Artikel wird als permanente Kopie in der Cloud gespeichert, so dass du auch dann noch auf deine heruntergeladene Version zugreifen kannst, wenn die ursprüngliche Webseite nicht mehr verfügbar ist“, berichtet das Entwicklerteam dazu.

Wichtig zu wissen: Wenn man die App innerhalb der letzten 12 Monate gekauft hat oder ein aktives GoodLinks Premium-Abonnement besitzt, erhält man die Artikelsynchronisierung dauerhaft kostenlos, ohne dass ein zusätzlicher Kauf erforderlich ist. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und kann in den Einstellungen aktiviert werden.

Optimierungen für Tags und neue Schnellsuche

Zu den weiteren Optimierungen in Version 3.0 von GoodLinks gehört auch ein überarbeitetes UI im Tag-Bereich. Letzterer wurde komplett neu gestaltet: Tags unterstützen nun Leerzeichen und werden nach der letzten Verwendung sortiert. Neu ist auch eine Schnellsuche, mit der man bequem finden kann, was man gerade braucht. Man kann dort jetzt Hauptlisten, Tags und Links an einem einzigen Ort durchsuchen.

Zu den weiteren Verbesserungen gehört eine neue Option, um gelesene Artikel nach einer bestimmten Zeit automatisch zu löschen, um Speicherplatz zu sparen, ebenso wie viele kleine Änderungen an der UI in der gesamten App. Das Update auf Version 3.0 von GoodLinks steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Im Durchschnitt gibt es von den Usern sehr gute 4,7 Sterne für die Anwendung.