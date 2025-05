Apple Glasses: Das ist bislang über die intelligente Brille bekannt

Vor kurzem hat Google während des eigenen I/O 2025-Events eine neue smarte Brille vorgestellt, die von der hauseigenen KI Google Gemini unterstützt wird und eine Konkurrenz zu Metas Smart Glasses von Ray-Ban sowie einer zukünftigen intelligenten Brille von Apple sein soll. Doch was ist eigentlich bisher von Apples Smart Glasses bekannt, die sich offenbar auch schon seit einigen Jahren in der Entwicklung befinden?

Wie MacRumors berichtet, soll Apple aktiv an neuen Chips arbeiten, die speziell für intelligente Brillen entwickelt wurden. Apple soll laut Aussagen von Bloomberg im Jahr 2026 oder 2027 eine Massenproduktion der Chips anstreben, um sie möglicherweise innerhalb der nächsten zwei Jahre auf den Markt zu bringen. Auch der bekannte Apple-Analyst Mark Gurman von Bloomberg äußerte sich in der Vergangenheit zu möglichen Apple Glasses und mutmaßte, dass eine solche intelligente Brille nicht mit Augmented Reality-Features wie bei der Apple Vision Pro, dafür aber mit KI-Funktionen, Mikrofonen und Kameras ausgestattet werden würde.

Mit einer Ausstattung wie oben beschrieben könnten die Apple Glasses von den Nutzern und Nutzerinnen dazu verwendet werden, um Fotos oder Videos aufzunehmen oder auch Übersetzungen vornehmen zu lassen. Denkbar wären auch Apple Intelligence-Features, um die Umgebung scannen zu können, weiterführende Informationen zu Produkten zu erhalten oder Wegbeschreibungen bei einer Navigation aufzurufen.

Bei der Entwicklung der Apple Glasses scheint zudem nicht alles glatt zu laufen, wie Bloomberg erst im Januar dieses Jahres berichtete. Apple hatte geplant, eine intelligente Brille mit Augmented Reality zu entwickeln, die sich mit einem Mac verbinden lassen sollte, aber das Projekt wurde fallengelassen. MacRumors erklärt zur Apple Glasses-Entwicklung:

„Die Apple-Ingenieure stellten fest, dass die AR-Brille die Leistung eines iPhones mit einem Zehntel des Stromverbrauchs erbringen muss, da der Chip sonst einfach zu heiß wird. Auch das Hinzufügen eines Akkus zur Brille wäre wegen des Gewichts problematisch. Ursprünglich wollte Apple die Brille mit iPhones verbinden, aber iPhones haben keine ausreichende Leistung und Akkulaufzeit. Das Unternehmen ging dann dazu über, Macs als Stromquelle zu verwenden, aber die Führungskräfte waren nicht davon überzeugt, dass dieser Ansatz erfolgreich sein würde, was zur Einstellung des Projekts führte.“

Trotz einiger Rückschläge soll Apple-CEO Tim Cook laut Bloomberg weiter „wild entschlossen“ sein, eine echte Augmented-Reality-Brille auf den Markt zu bringen – am besten noch bevor Meta ein eigenes Produkt dieser Art veröffentlicht. Die smarte Brille soll eine „Top-Priorität“ für den Konzern sein, und auch Cook selbst soll in die Produktentwicklung eingebunden sein. Nach Aussagen von Bloomberg könne es aber noch „viele Jahre“ dauern, ehe eine echte AR-Brille marktreif ist, da es entsprechende Technologien wie hochauflösende Bildschirme, leistungsstarke Chips und winzige Akkus zu perfektionieren gelte.

In der Zwischenzeit führt Apple laut MacRumors interne Studien durch, um die Attraktivität möglicher Funktionen und Schnittstellen zu ermitteln. In einer geheimen Einrichtung in Santa Clara in Kalifornien sollen sich Apple-Angestellte auf AR-Technologien konzentrieren, die dort auch getestet werden. Laut Mark Gurman könne Apple mit Smart Glasses einen „Riesenerfolg“ landen, wenn man „eigene Designfähigkeiten einbringt, Audioqualität auf AirPods-Niveau bietet und die Brille eng mit dem iPhone integriert“. Es dürfte allerdings wohl noch mindestens ein bis zwei Jahre dauern, bis Apple mit einer eigenen intelligenten Brille aufwartet – wer weiß, was Google und Meta bis dahin aus dem Hut gezaubert haben…

Fotos: Martin Hajek/Meta.