Tink Plus: Starke Sonos Arc Soundbar für nur 399 Euro

Heute gibt es ein Angebot aus meinem Wohnzimmer. Okay, natürlich nicht direkt, aber ich habe meinen Fernseher mit einer Sonos Arc Soundbar und einem Sonos Sub ausgestattet. Und genau diese beiden Produkte gibt es aktuell bei tink.de zum Sonderpreis. Ich möchte euch die wichtigsten Details zu den Angeboten mit auf den Weg geben.

Zunächst einmal: Es handelt sich nicht um die neueste Generation. Mittlerweile gibt es die Sonos Arc Ultra und den Sonos Sub der vierten Generation. Dieses Bundle würde aber doppelt so viel kosten. Zudem müsst ihr euch für das Angebot bei Tink Plus registrieren, wobei das kostenlos ist.

Die Sonos Arc Soundbar kostet im Internet-Preisvergleich 499 Euro. Mit Tink Plus sinkt der Preis auf starke 399 Euro (zum Angebot), so günstig konnte man bisher nicht zuschlagen. Im Bundle mit dem Sonos Sub der dritten Generation könnt ihr die Soundbar für 799 Euro (zum Angebot) bestellen – hier liegt der Preisvergleich bei über 1.000 Euro.

Das erwartet euch bei der Sonos Arc

Die Sonos Arc unterstützt Dolby Atmos und sorgt mit 11 integrierten Treibern, unter anderem seitlich und nach oben gerichtete Lautsprecher. Dank der Einbindung in das Sonos Multiroom-System lässt sie sich per WLAN mit anderen Sonos-Lautsprechern kombinieren und über die Sonos-App, Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Assistant, sowie Apple AirPlay 2 steuern. Die Arc passt sich mit der Trueplay-Raumeinmessung an die jeweilige Akustik an und lässt sich entweder an der Wand montieren oder auf dem Regal unter dem Fernseher aufstellen.

Während die Sonos Arc per HDMI mit dem Fernseher verbunden wird, kann der Sonos Sub drahtlos gekoppelt werden. Der Sonos Sub nimmt der Sonos Arc automatisch Arbeit ab und kümmert sich nach der Kopplung um die tiefen Töne. Das macht den Klang der Arc noch einmal ein Stückchen besser. Auf Wunsch könnt ihr das System später noch drahtlos mit zwei Rear-Speakern erweitern, beispielsweise mit zwei Sonos One oder Era 100.