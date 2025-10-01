Video und Hands-On mit Amazons neuen Produkten

Echo-Lautsprecher, Kindle Scribe Colorsoft und mehr

Neue Echo-Lautsprecher von Amazon.

Amazon hat im Rahmen einer großen Veranstaltung in New York zahlreiche Neuheiten vorgestellt und ich durfte mir sie schon genauer ansehen. Unten verlinke ich gerne noch einmal unsere komplette Berichterstattung, zusätzlich habe ich noch ein Hands-On-Video parat, das einen ersten Blick auf die Neuerscheinungen gewährt.

Das sind die neuen Produkte von Amazon

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

