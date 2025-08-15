eero Pro 7: Mesh-Router mit Wi-Fi 7 erstmals reduziert

Ende Februar hat Amazon den eero 7 und den eero Pro 7 vorgestellt, leistungsstarke Mesh-Router mit Wi-Fi 7. Erstmals können beide Varianten günstiger gekauft werden. Gerne liste ich folgend noch einmal alle wichtigen Details, damit du selbst eine Kaufentscheidung treffen kannst.

eero 7: Kompakt, günstig und schnell genug für den Alltag

Der eero 7 (Amazon-Link) ist die preisgünstigste Option aus der Reihe und kommt im handlichen Format. Er richtet sich an Nutzer und Nutzerinnen, die vor allem streamen, lernen oder im Homeoffice arbeiten. Dank Wi-Fi 7 liefert der Dual-Band-Router (2,4 und 5 GHz) kabellose Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s und kabelgebunden bis zu 2,3 Gbit/s über zwei 2,5-GbE-Ports. Auf Tri-Band verzichtet er allerdings.

Der eero 7 als einzelnes Gerät, für 190 Quadratmeter optimiert, kostet jetzt 169,99 Euro statt 199,99 Euro. Das Doppelpack gibt es für 269,99 Euro statt 399,99 Euro und das 3er-Set kostet 339,99 Euro.

Angebot Wir stellen vor: Der Dualband-Mesh-Wi-Fi-7-Router Amazon eero 7 (neueste Version) |... Die folgenden Informationen gelten für jede Einheit pro Packung

UNSER GÜNSTIGSTER WI-FI-7-ROUTER – Mit eero 7 ist dein Netzwerk für die Zukunft gerüstet, und du kannst im Handumdrehen die Vorteile von Wi-Fi 7...

eero Pro 7: Für maximale Performance

Wer deutlich mehr Bandbreite braucht, greift zum eero Pro 7 (Amazon-Link). Dieses Tri-Band-System unterstützt 2,4, 5 und 6 GHz, bietet also mehr Funkfrequenzen und damit höhere Gesamtkapazität im Netzwerk. Er erreicht kabellos bis zu 3,9 Gbit/s und über Kabel bis zu 4,7 Gbit/s.

Das Gehäuse nutzt das gleiche lüfterlose, passive Kühlsystem wie der eero Max 7. Das sorgt für einen leisen Betrieb und reduziert Staubansammlungen. Ein einzelner eero Pro 7 deckt bis zu 190 Quadratmeter und 200 Geräte ab, ein Dreier-Set schafft bis zu 560 Quadratmeter und mehr als 600 Geräte.

Das Einzelpack kostet jetzt 294,99 Euro statt 349,99 Euro, während das Doppelpack 509,99 Euro statt 699,99 Euro kostet. Für maximale Abdeckung bekommt ihr das 3er-Pack für 679,99 Euro statt 799,99 Euro.

Angebot Wir stellen vor: Der Triband-Mesh-Wi-Fi-7-Router Amazon eero Pro 7 (neueste Version)... WLAN MIT TOP-GESCHWINDIGKEIT – eero Pro 7 bietet Next-Generation-Übertragungsraten und -Zuverlässigkeit für Heim- und Business-Netzwerke mit...

ZUVERLÄSSIGE KONNEKTIVITÄT – eero Pro 7 hilft dabei, Funklöcher zu eliminieren, damit du in deinem ganzen Zuhause oder in kleinen und...

Das sind die Vorteile von Wi-Fi 7

Was ist Wi-Fi 7?

Wi-Fi 7 ist der neueste WLAN-Standard (IEEE 802.11be), der schnellere Geschwindigkeiten, geringere Latenz und eine bessere Verbindung für viele Geräte gleichzeitig bietet.

Wie schnell ist Wi-Fi 7?

Theoretisch sind bis zu 46 Gbit/s möglich – in der Praxis hängt die Geschwindigkeit von deinem Router, Endgerät und deiner Internetleitung ab.

Was ist der Unterschied zu Wi-Fi 6/6E?

Wi-Fi 7 bietet breitere Kanäle (bis zu 320 MHz), effizientere Datenübertragung und Multi-Link Operation (MLO), wodurch Geräte mehrere Frequenzbänder gleichzeitig nutzen können. Das steigert Geschwindigkeit und Stabilität deutlich.

Brauche ich neue Geräte für Wi-Fi 7?

Ja. Um Wi-Fi 7 zu nutzen, müssen sowohl der Router als auch dein Endgerät (Smartphone, Laptop, Tablet) den Standard unterstützen.

Läuft Wi-Fi 7 auch mit älteren Geräten?

Ja, Wi-Fi 7 ist abwärtskompatibel zu älteren Standards wie Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 und so weiter. Ältere Geräte profitieren aber nicht von den neuen Funktionen.

Lohnt sich ein Upgrade?

Wenn du viele Geräte im Netzwerk hast, große Datenmengen bewegst, viel zockst oder 8K-Videos streamen willst, lohnt sich Wi-Fi 7 auf jeden Fall. Für reine Standardnutzung ist Wi-Fi 6/6E oft noch ausreichend.

Ist Wi-Fi 7 sicherer?

Ja, Wi-Fi 7 nutzt WPA3-Verschlüsselung und bietet damit den aktuell höchsten WLAN-Sicherheitsstandard.