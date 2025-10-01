Proton Mail: Komplett neu entwickelte Mobile App für iOS vorgestellt

Das Schweizer Unternehmen Proton bietet mit den eigenen Dienstprogrammen für Mail, Kalender, VPN und Cloudspeicher eine umfangreiche Desktop-Suite für den Alltag und sieht sich als Alternative zu den großen Tech-Unternehmen und ihren Angeboten. Nun hat man bekanntgegeben, die eigene mobile App von Proton Mail mit einem großen Update auf Version 7 komplett überarbeitet zu haben. Gleichzeitig hat auch die Android-Version von Proton Mail die Aktualisierung erhalten.

„Die App wurde von Grund auf neu konzipiert, um ein deutlich schnelleres, intuitiveres und gleichzeitig noch privateres Nutzererlebnis zu ermöglichen. Es handelt sich um eines der größten Produkt-Upgrades in der Geschichte von Proton – mit dem Ziel, verschlüsselte E-Mails so komfortabel nutzbar zu machen wie die Angebote großer Tech-Plattformen, jedoch ohne Kompromisse beim Datenschutz.“

So berichtet Proton in einer Nachricht an uns. Das Update auf Version 7 von Proton Mail betrifft vor allem das Postfach der App, will aber gleichzeitig auch eine neue Architektur als Grundlage für eine deutlich schnellere Weiterentwicklung bieten. Sie basiert auf einer völlig neuen Codebasis, die die Logik zwischen iOS und Android teilt, so dass man neue Funktionen in Zukunft viel schneller bereitstellen kann, und zwar gleichzeitig für iOS und Android.

Das sind die wichtigsten Neuerungen:

Doppelte Geschwindigkeit bei Postfach-Aktionen wie Scrollen, Archivieren und Antworten.

Vollständiger Offline-Zugriff: E-Mails lesen, schreiben und organisieren – auch ohne Internetverbindung. Alles wird synchronisiert, wenn man wieder online ist.

Modernes, aufgeräumtes Design mit intelligenter Navigation und schnellen Zugriffen auf zentrale Funktionen.

Der Umbau von Proton Mail soll auch den Grundstein für einige der am häufigsten nachgefragten Funktionen bilden. Die neue Architektur wird außerdem die Grundlage für eine neue Proton-Kalender-App bereitstellen, die ebenfalls in Vorbereitung ist. So wird zudem eine wesentlich schnellere Veröffentlichung von Kalenderfunktionen ermöglicht.

Proton Mail (App Store-Link) kann weiterhin kostenlos aus dem App Store auf iPhones und iPads heruntergeladen werden und benötigt neben 224 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 17.2 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen auch in deutscher Sprache zur Verfügung. Proton Mail kann über ein kostenpflichtiges Mail Plus-Abo, das ab 3,99 Euro zu haben ist, aufgewertet werden. Damit erhält man mehr Speicherplatz, zehn zusätzliche Mail-Adressen, eine unbegrenzte Anzahl an Ordnern und Kategorien und mehr. Weitere Infos gibt es auch auf der Proton-Website.