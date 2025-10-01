Adobe Premiere: Jetzt als kostenlose iOS-App verfügbar

Adobe hat eine kostenlose iOS-App seiner Videoschnitt-Software Adobe Premiere (App-Store-Link) veröffentlicht. Mit der App könnt ihr nun auch von eurem iPhone oder iPad aus Videos schneiden, Untertitel einfügen, Audio bearbeiten und mehr. Auch KI-gestützte Funktionen sind an Bord – allerdings nur gegen kostenpflichtige Credits nutzbar. Was Adobe Premiere für iOS kann, lest ihr im Beitrag.

Für viele Content Creator hat sich ja inzwischen CapCut (App-Store-Link) als Go-to-Alternative für das (mobile) Video-Editing etabliert. Adobe will seine Anwendung „Premiere“ nun (wieder) als konkurrenzfähiges Produkt etablieren und bietet nun eine eigenständige mobile App von Premiere für iPhone und iPad an.

Die App erlaubt dabei das kostenlose, werbefreie Bearbeiten von Videos ohne Wasserzeichen. Lediglich für mehr Speicherplatz und für Credits für den Einsatz von generativer KI fallen Kosten an. Dateien, die du in Premiere bearbeiten willst, lassen sich einfach von eurem Gerät oder eurem präferierten Cloud-Anbieter importieren. Zudem könnt ihr die Inhalte, die ihr in der iOS-App bearbeitet habt, auch an die Desktop-Version von Premiere senden und diese dort weiter bearbeiten.

Außerdem bietet Premiere für iOS folgende Funktionen:

Automatische Erzeugung von Untertiteln, die sich so animieren lassen, dass sie ins Auge fallen

Zugriff aus Farbvoreinstellungen aus Adobe Lightroom

Geschwindigkeits- und Bewegungseffekte, die eine schnellere oder langsamere Wiedergabe und das Erstellen eigener Effekte ermöglichen

Einfaches Entfernen von Hintergründen per Fingertipp

Frame-genaue Bearbeitung der Clips, unbegrenzte Anzahl von Spuren und erweiterte Clip-Steuerung

Wahl eines beliebigen Seitenverhältnisses – für die passende Veröffentlichung auf allen Social-Media-Kanälen

Sprache aufnehmen und mit KI verändern: Soundeffekte hinzufügen oder Sprache mit KI verbessern lassen und Studioqualität erzeugen

Inhalte mit Adobe Firefly erzeugen und einfügen

Erstellung von KI-Stickern

Hintergründe mit KI verändern

Kostenloser Zugriff auf die Adobe-Kreativbibliothek, aus der ihr lizensfreie Musik, Bilder, Sounds und Schriftarten für eure Videos auswählen könnt

Adobe Premiere für iOS könnt ihr ab sofort im App Store herunterladen.