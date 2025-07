Adobe Photoshop: Update bringt neue KI-gestützte Funktionen

Auch Adobe integriert künstliche Intelligenz mehr und mehr in seine Produkte. Die wohl bekannteste Anwendung, Photoshop, hat nun ein Update bekommen, das dem Tool gleich mehrere neue KI-gestützte Funktionen beschert. Wir haben alle Neuerungen für euch zusammengestellt.

Mit dem aktuellen Update wird Adobes „Harmonize“-Funktion in der Beta-Version für Web, Desktop und Mobile ausgerollt. Die erstmals 2024 vorgestellte Funktion soll euch dabei helfen, Elemente mit nur wenigen Klicks in Bildkompositionen zu integrieren. Harmonize, das auf dem Adobe Firefly Image Model beruht, kann Objekte, die in ein Bild eingefügt werden sollen, analysieren und Beleuchtung, Farbe, Schatten etc. so anpassen, dass die Objekte nahtlos in das Bild eingefügt werden können. Zeitaufwändige manuelle Bearbeitung soll durch Harmonize auf ein Minimum reduziert werden.

Generative Upscale

Ebenfalls in einer Beta-Version kommt die neue „Generative Upscale“-Funktion, die es euch ermöglicht, die Auflösung eines Bildes auf bis zu 8 Megapixel zu verbessern. Generative Upscale ist allerdings zunächst nur auf Desktop und in der Web-Version verfügbar.

Verbessertes Entfernen-Werkzeug

Ebenfalls für Web und Desktop wird ein verbessertes Entfernen-Werkzeug gelauncht, das, wie Harmonize auf dem Adobe Firefly Image Model beruht. Das Tool soll es euch noch einfacher machen, störende Bildinhalte zu entfernen, da die integrierte KI die entfernten Bildelemente mit realistischen Inhalten füllt. Auch hier soll euch einiges an manueller Bearbeitung erspart werden.

Auch in Sachen Zusammenarbeit bessert Adobe nach und launcht in der Desktop-App mit „Projects“ einen Bereich, der die gemeinsame Arbeit an Assets und Projekte erleichtern soll. Ihr könnt ganze Sammlungen in Projects freigeben, sodass Versionsprobleme reduziert werden können.

Wer Photoshop Desktop nutzt und sich der Werkzeuge „Generative Füllung“ und „Generative Erweiterung“ bedient, kann sich außerdem über den neuen Gen AI Model Picker freuen, der es euch ermöglicht, zwischen verschiedenen Firefly-Bildmodelledn zu wählen.

Ab sofort in der Beta verfügbar

Um die neuen Funktionen auszuprobieren, könnt ihr euch ab sofort die aktuelle Photoshoop-Beta für Desktop laden oder diese im Web nutzen. Auch das Update für iOS ist bereits ausgerollt.