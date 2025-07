„28 Years Later“: Apple zeigt Video über Filmarbeiten mit 20 iPhones

Mehrere iPhone 15 Pro Max-Smartphones wurden bei den Dreharbeiten zum neuen Horrorfilm des britischen Regisseurs Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionär) als Hauptkamera eingesetzt. Damit ist der mit 75 Millionen Dollar budgetierte Blockbuster der erste Film seiner Art, der mit einem iPhone gedreht wurde.

28 Years Later ist die Fortsetzung von „28 Days Later“ (2002) und „28 Weeks Later“ (2007), in denen es in postapokalyptischer Manier um die Folgen einer Zombie-ähnlichen Pandemie in Großbritannien ging. Das Original, „28 Days Later“, war damals größtenteils mit einem Canon XL-1-Camcorder gedreht worden, bei dem die Daten auf MiniDV-Bänder geschrieben werden. Die daraus resultierende „Shot-on-Digital“-Ästhetik wurde später zu einem ikonischen Bestandteil des Films. Dass man in der dritten Auflage der Reihe nun auf das iPhone als Kamera setzt, ist somit nicht verwunderlich.

Apple selbst hat nun ein kleines Hinter-den-Kulissen-Video zu 28 Years Later über den eigenen YouTube-Kanal geteilt. In diesem geht Regisseur Danny Boyle näher auf die Verwendung von bis zu 20 iPhones für Filmaufnahmen für „28 Years Later“.

Der Regisseur erklärt unter anderem, das die Verwendung von iPhones die Option bot, an abgelegenen Orten schnell und einfach arbeiten zu können, und dabei gleichzeitig nur einen minimalen Fußabdruck zu hinterlassen. „Wir wollten, dass unsere Landschaft so aussieht, als wäre sie seit 28 Jahren von keinem Menschen berührt worden, daher war das sehr vorteilhaft“, so Boyle im Video. Apple erklärt dazu:

„Regisseur Danny Boyle hat die Leistungsfähigkeit des iPhones in ausgewählten Szenen von ‚28 Years Later‘ zu neuen filmischen Höhen geführt. Tatsächlich ermöglichte es die tragbare und leistungsstarke Form des iPhones dem Produktionsteam, eine maßgeschneiderte Vorrichtung mit einer einzigartigen Konfiguration aus 20 Kameras zu bauen. Entdecken Sie, wie die innovativen Kameraarbeiten seines Teams das Publikum in schockierende Szenen eintauchen lassen.“

„28 Years Later“ wird vermutlich den Auftakt einer neuen Trilogie markieren, die aus der Feder von Alex Garland stammen wird, der auch schon für die Drehbücher der ersten beiden Episoden der Serie verantwortlich zeichnet. Der Oscar-prämierte Kameramann Anthony Dod Mantle und 28-Days-Later-Hauptdarsteller Cilian Murphy sind wieder Teil des Teams. „28 Years Later“ kam am 20. Juni 2025 in die Kinos und spielte bislang weltweit rund 150 Millionen US-Dollar ein.

Fotos: Apple.