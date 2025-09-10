Final Cut Camera 2.0: Apple kündigt großes Update für die eigene Video-App an

Mittlerweile ist es schon mehr als ein Jahr her, dass Apple die Final Cut Camera-App im deutschen App Store veröffentlicht hat. Die Anwendung nutzt die fortschrittlichen Kamera-Features des iPhones und kann als Begleitung zu Apples Videobearbeitungs-Suite Final Cut Pro fungieren.

In Kombination mit iPhone- und iPad-Geräten kann man eine Regieansicht jeder einzelnen Kamera sowie die Möglichkeit zur manuellen Steuerung der Einstellungen mit der Final Cut Camera-App nutzen. Final Cut Camera unterstützt Live Multicam und funktioniert auch als eigenständige Aufnahme-App auf iPhone und iPad, mit der Möglichkeit, Einstellungen wie manuellen Fokus, Verschlusszeit, ISO und mehr anzupassen.

Nun hat Apple ein großes Update für Final Cut Camera auf Version 2.0 angekündigt, das unter anderem eine Unterstützung für ProResRAW und Genlock auf dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max, ebenso wie die Center Stage Frontkamera der neuen iPhone-Generation unterstützt. Final Cut Camera (https://apps.apple.com/de/app/final-cut-camera/id6469552837) lässt sich weiterhin kostenlos auf das iPhone ab iOS 17.6 oder neuer sowie bei rund 77 MB an freiem Speicherplatz herunterladen. Alle Inhalte stehen auch in deutscher Sprache bereit.

Final Cut Camera 2.0 eröffnet neue Aufnahmemöglichkeiten auf dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max, den ersten Smartphones, die ProRes RAW aufnehmen können. Damit können User RAW-Daten direkt vom Kamerasensor aufnehmen und erhalten so eine kreative Freiheit in der Postproduktion. Das Update führt außerdem die Open-Gate-Aufnahme ein, bei der der gesamte Kamerasensor genutzt wird, um ein breiteres Sichtfeld mit Auflösungen über DCI 4K zu erfassen. Dies gibt Flexibilität beim Neuanordnen von Aufnahmen, Stabilisieren von Filmmaterial und Festlegen der endgültigen Seitenverhältnisse, ohne dabei Kompromisse bei Bildqualität oder Leistung eingehen zu müssen.

Unterstützung für Apple Log 2 in Version 2.0

Darüber hinaus unterstützt Final Cut Camera 2.0 auch Genlock, um das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max präzise mit anderen Aufnahmegeräten auf dasselbe Referenzsignal synchronisieren zu können. Mit dieser Technik lassen sich professionelle, bildgenaue Bearbeitungen vornehmen, ohne stundenlang manuell Bild für Bild ausrichten zu müssen. Die Genlock-API-Unterstützung ist für Drittanbieter verfügbar und wird bereits mit dem neuen Blackmagic Design Camera ProDock verwendet.

Durch die Nutzung der neuen Center Stage-Frontkamera, die auf dem iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max verfügbar ist, ermöglicht Final Cut Camera 2.0 auch die Aufnahme im Quer- oder Hochformat, ohne das iPhone drehen zu müssen. Die Center Stage-Frontkamera ist der größte und erste quadratische Frontkamerasensor auf dem iPhone mit einem breiteren Sichtfeld und einer höheren Auflösung.

Zu den weiteren Neuerungen in Final Cut Camera 2 gehören eine Unterstützung für Apple Log 2, wodurch man mit dem iPhone 17 Pro in einem noch größeren Farbraum in ProRes oder HEVC aufnehmen kann, und auch die Möglichkeit, Timecode mit Optionen wie „Time of Day“, „Record Run“ oder externem Timecode zu aktivieren, um das Filmmaterial während der Postproduktion präzise zu identifizieren. Weiterhin gibt es eine Unterstützung für Videoaufnahmen mit der neuen 200-mm-Tele-Kamera unter Verwendung von ProRes mit bis zu 4K60 fps auf dem iPhone 17 Pro für noch mehr Bildausschnitt-Optionen.

Final Cut Camera 2.0 wird noch in diesem Monat als kostenloser Download oder Update im App Store verfügbar sein. Final Cut Camera in Version 2.0 wird dann ein iPhone Xs oder neuer mit iOS 18.6 oder neuer benötigen, wobei einige Funktionen iOS 26 oder ein iPhone 17 Pro erfordern.