Ugreen startet USB-C-Ladekabel für zwei Geräte

Der Zubehör-Hersteller Ugreen hat mal wieder ein neues Gadget am Start. Das 2-in-1 USB-C-Kabel versorgt zwei Geräte gleichzeitig mit Strom. Die maximale Leistung beträgt dabei 140 Watt für das gesamte Kabel, womit es auch für den Einsatz mit einem MacBook geeignet ist.

Insbesondere unterwegs ist so ein Kabel eine feine Sache, denn so kann man zwei Geräte an einem Netzteil aufladen. Mal eben das iPhone mit maximaler Geschwindigkeit zusammen mit dem MacBook aufladen? Kein Problem für das Doppel-Kabel von Ugreen.

Die Leistung wird dabei intelligent verteilt und auf den Bedarf der angeschlossenen Geräte angepasst. So kann ein MacBook 110 Watt erhalten, während iPhone oder iPad sich mit den restlichen 30 Watt begnügen.

Das Kabel von Ugreen ist 150 Zentimeter lang, von denen die zwei einzelnen Kabelenden jeweils 30 Zentimeter ausmachen. Dei Datenübertragung ist auf das zuerst angeschlossene Gerät begrenzt und beträgt maximal 480 Megabyte pro Sekunde. Zum Start verkauft Ugreen das doppelte Ladekabel für 22,49 Euro (Amazon-Link), wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert.

UGREEN USB C Kabel 140W Max 2m, Ladekabel USB-C 2-in-1, USB C auf USB C Kabel, für... Doppelt laden, einfach reisen: Laden Sie Smartphone und Tablet gleichzeitig mit nur einem Kabel! Minimiert Kabelsalat im Reisegepäck oder auf dem...

140W Turbo-Power für Laptops: Laden Sie Ihr 16" MacBook Pro (M3 Pro) ultraschnell auf – bis zu 50% in nur 20 Minuten! Der leistungsstarke 140W...

Ist das Kabel von Anker die bessere Wahl?

Als Alternative zum Ugreen-Kabel hat Anker schon seit einiger Zeit ein sehr ähnliches Produkt im Angebot. Aufgrund des Preises würde ich sogar eher dazu greifen. Das Dual-Ladekabel von Anker kostet bei einer Länge von 120 Zentimetern nur 12,99 Euro. 180 Zentimeter gibt es für aktuell 18,69 Euro, auch das ist noch deutlich günstiger als Ugreen.

Zudem hat Anker ein nettes kleines Extra verbaut: Es gibt einen fest verbauten Kabelclip, mit dem die beiden getrennten Enden fixiert werden können. Das sorgt sicherlich für etwas mehr Ordnung, was ich sehr praktisch finde. Auch das Anker-Kabel lädt mit maximal 140 Watt und unterstützt die Datenübertragung für das zuerst angeschlossene Gerät.