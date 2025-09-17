appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 17. September (2 News)

+++ 9:53 Uhr – Vodafone verkauft jetzt auch refurbished Smartphones +++
Zusammen mit Recommerce startet der Telekommunikations-Anbieter einen eigenen Partner-Shop für refurbished Smartphones – also gebrauchte und professionell aufbereitete Geräte. Mehr Infos gibt es im Vodafone Newsroom.
+++ 9:52 Uhr – Apple-Video: So wird das iPad aktualisiert +++
Die meisten von euch dürften wissen, wie es geht. Für alle anderen stellt Apple ein neues Support-Video bereit, in dem das Update auf iPadOS 26 auf dem iPad erklärt wird.
Kommentare 1 Antwort
„und professionell aufbereitete Geräte“
Heißt das einmal mit dem Lappen drüber und zum Verkauf? Oder wird da z.B. auch ein neuer Akku verbaut wie bei den perfekten Apple Refurbished Geräten?