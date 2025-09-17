Apple Music: Tool zum Wechsel von Spotify und Co. gelauncht

Apple hat jetzt ein Tool gelauncht, das den Wechsel von Streamingdiensten wie Spotify zu Apple Music erleichtern soll. Apple hat das Feature seit Mai in Australien und Neuseeland getestet und es nun unter anderem auch in Deutschland ausgerollt. Mit dem Transfer-Tool könnt ihr Playlisten und Bibliotheken von konkurrierenden Streamingdiensten nun auf einfache Weise in Apple Music übertragen.

Um das Transfer-Tool zu benutzen, müsst ihr auf eurem iPhone oder iPad in die Einstellungen gehen, dann „Apps“ aufrufen und dort zu „Musik“ navigieren. Dort findet ihr nun einen Menüpunkt „Musik von anderen Streamingdiensten übertragen“. Wählt dann den Musikdienst aus, von dem aus ihr die Inhalte übertragen wollt, loggt euch bei diesem Dienst ein und wählt dann aus, was ihr alles übertragen wollt. Im Nachgang startet dann der Transfer. Möglich ist der Import aus Spotify, Amazon, Deezer, Tidal und YouTube.

Laut Apple lassen sich Songs, Alben und von Nutzern erstellte Playlisten übertragen, wobei es jedoch von dem Dienst abhänge, von dem aus übertragen werden soll, welche Inhalte alle überführt werden können. Für die Entwicklung des Tools hat Apple mit SongShift zusammen gearbeitet. Das Unternehmen bietet eine gleichnamige App an, die den Transfer von Musikbibliotheken zwischen Streamingdiensten ermöglicht.

Alternativen werden vorgeschlagen, wenn der Titel in Apple Music fehlt

Sollte ein Song, der beispielsweise in Spotify in verfügbar ist, in Apple Music nicht enthalten sein, markiert Apple diesen Song in Apple Music und schlägt euch Alternativen aus Apple Music vor, die ihr stattdessen auswählen könnt. Apple weist außerdem darauf hin, dass Playlisten, die von Streamingdiensten erstellt wurden, nicht überführt werden können; lediglich von Nutzern angelegte Playlisten können transferiert werden.

Um das Tool nutzen zu können, müsst ihr ein aktives Apple-Music-Abo haben. Die Inhalte im Ausgangsdienst bleiben nach dem Transfer unverändert erhalten.