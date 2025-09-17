Beeindruckend schicke Govee Pendelleuchte ist jetzt verfügbar

Bereits auf der CES in Las Vegas haben wir Anfang des Jahres einen ersten Blick auf die Govee Pendelleuchte werfen können. Ab sofort ist die Deckenbeleuchtung auch in Deutschland erhältlich und kann unkompliziert auf Amazon bestellt werden. Die Pendelleuchte ist dort für 169,99 Euro (Amazon-Link) zu haben.

Schauen wir zunächst einmal auf die technischen Daten. Die Neuerscheinung von Govee hat einen Durchmesser von 30 Zentimetern und ist 17 Zentimeter hoch. Der Farbwiedergabeindex ist mit 95 absolut spitze, die maximale Helligkeit wird mit 1.300 Lumen bei Standard-Weiß mit 2.700 Kelvin angegeben. Das Kabel der Pendelleuchte ist bis zu 150 Zentimeter lang.

Wie hell ihr es bei euch zu Hause am Esstisch mögt, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Bei uns steht der Esstisch mittig im offenen Erdgeschoss und ist entsprechend weit von Fenstern und natürlichen Lichtquellen entfernt. Über dem Tisch hängt derzeit eine Philips Hue Flourish Pendelleuchte, die bei Standard-Weiß 2.550 Lumen liefert. Bei kühleren Weißtönen sind sogar 4.000 Lumen möglich. Bei manchen Aktivitäten ist diese zusätzliche Reserve tatsächlich ziemlich praktisch, dafür kostet die Hue-Lampe in etwa doppelt so viel.

Die Govee Pendelleuchte punktet beim Lichtdesign

Während die Hue Flourish immer nur eine Farbe gleichzeitig darstellen kann, gibt es bei der Govee Pendelleuchte deutlich mehr Möglichkeiten. Drei Lichtzonen können getrennt voneinander angesteuert werden, was für tolle Lichteffekte sorgt. Die Steuerung erfolgt über die Govee-App, in der fast 100 Szenen nur für die Pendelleuchte hinterlegt sind.

Darüber hinaus kann man die Neuerscheinung auch via Amazon Alexa, Google Home oder Apple Home steuern. Damit sind auch Siri-Sprachbefehle möglich, um die Lampe einzuschalten oder zu dimmen.

Neben der Helligkeit, Govee zeigt in Produktvideos oftmals mehrere Pendelleuchten über einem Esstisch, beschäftigt mich zudem eine andere Frage: Wie sieht es mit der klassischen Steuerung aus? Verwendet man den normalen Lichtschalter, hat die ausgeschaltete Lampe keinen Strom mehr und ist nicht erreichbar. Im besten Fall schaltet sie sich mit der letzten Einstellung wieder an. Reichhaltiges Zubehör zur Lösung des Lichtschalter-Problems, wie ich es von Philips Hue kenne, gibt es von Govee bisher leider nicht.