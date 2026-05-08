Das Wochenend-Gewinnspiel mit einer MagSafe-Powerbank von Anker

Heute ist wieder Freitag und natürlich haben wir wieder ein kleines Gewinnspiel für euch. Nachdem wir das Wochenend-Gewinnspiel am vergangenen Wochenende auf Instagram ausgelagert haben, könnt ihr jetzt wieder direkt hier auf unserer Webseite oder über unsere News-App mitmachen. Und wir haben wieder ein richtig cooles Gadget für euch.

Bis Sonntag könnt ihr euch die Chance auf die Qi2-zertifizierte Anker MagGo Powerbank im Wert von offiziell 89,99 Euro sichern. Der tragbare Akku hat eine Kapazität von 10.000 mAh und haftet magnetisch an der Rückseite eures iPhones, sofern das über die MagSafe-Funktion verfügt. Dank Qi2 könnt ihr euer Gerät mit einer Leistung von bis zu 15 Watt drahtlos aufladen. Wenn es noch schneller gehen soll, könnt ihr den integrierten USB-C-Anschluss nutzen, dort stehen bis zu 27 Watt bereit.

Die Anker MagGo Powerbank hat aber noch mehr auf dem Kasten. Auf der Rückseite findet ihr beispielsweise einen kleinen Ständer, mit dem ihr euer iPhone im Hoch- oder auch Querformat aufstellen könnt, während es geladen wird. Das ist super praktisch, auch auf Reisen. Zudem gibt es an der rechten Seite der Powerbank ein kleines Display, das euch vom Akkustand bis hin zur verbleibenden Ladezeit alle wichtigen Informationen liefert.

Der kleine Akku von Anker ist in insgesamt fünf verschiedenen Farben erhältlich, darunter auch Grün oder Rosa. Wir verlosen in unserem Wochenend-Gewinnspiel die neutral gehaltene Version mit einem weißen Gehäuse.

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So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr die Anker MagGo Powerbank gewinnen möchtet, müsst ihr einfach bis Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff den folgenden Text korrekt fortsetzen:

Heute ist wieder Freitag, heute wieder richtig…

Unter allen richtigen Einsendungen werden wir zu Beginn der kommenden Woche einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen und anschließend in unserem News-Ticker bekannt geben. Wir wünschen euch viel Erfolg und Spaß bei der Teilnahme!